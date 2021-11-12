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Коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря 2021 года: что астрология говорит об этом периоде. Самое важное для каждого знака зодиака в этот опасный период

6:15:2511/11/2021
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Коридор затмений считается довольно редким и уникальным астрономическим явлением, которое способно заметно влиять на привычный уклад вещей. Чтобы вас не выбило из колеи, важно следовать советам астрологов.

Коридор затмений является очень мощным энергетически, поэтому по-разному может повлиять на жизнь людей. Фото: Pixabay.com
Коридор затмений является очень мощным энергетически, поэтому по-разному может повлиять на жизнь людей. Фото: Pixabay.com

Коридор затмений — это особо мощный процесс, который затрагивает все сферы жизни человека. В 2021 году насчитывается всего два коридора затмений, один из которых пройдет в период с 19 ноября по 4 декабря и будет длиться 16 дней. Специалисты утверждают, что этот временной промежуток будет мягок и относительно спокоен в плане вмешательства в вашу жизнь, однако это не значит, что влияние вовсе будет отсутствовать. Важно подготовить себя к неожиданным сюрпризам коридора затмений.

Второй в этому году коридор затмений начнется с лунного затмения, которое состоится 19 ноября в 12 часов дня по московскому времени. Следующее затмение будет солнечным и пройдет 4 декабря в 10:34 по московскому времени. В период этого астрономического явления вы сможете замечать значительные изменения в своем привычном укладе жизни, поэтому астрологи советуют следовать следующим правилам:

• Примите и спокойно относитесь к изменениям в своей жизни. Возможно, они приведут вас к чему-то хорошему, например, появлению новых связей или повышению на работе.
• Приведите в порядок свой дом или квартиру, выбросив все лишнее и тем самым избавившись от визуального шума и захламлённого пространства. В затмение важно уметь расставаться с прошлым, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое и грандиозное.
• Тщательно следите за своим здоровьем. По возможности отслеживайте свое артериальное давление, боли различного типа и прочие неприятные симптомы, указывающие на наличие какой-либо болезни. Коридор затмений может пагубно влиять на ваше самочувствие и обострять хронические заболевания, поэтому при значительном ухудшении состояния лучше всего обратиться к врачу.
• Не планируйте в период с 19 ноября по 4 декабря какие-либо важные проекты, сделки и встречи. С большой вероятностью они могут быть сорваны или решены не по тому сценарию, который был бы выгоден для вас и вашего дела.
• Заключать брак в коридор затмений также не стоит, поскольку из-за сильного энергетического давления небесных светил союз может быть скоро разрушен.
• Рекомендуется держать себя в руках и контролировать свои эмоции. Не старайтесь выводить людей на конфликты и пытайтесь не быть потенциальным раздражителем для ближних. Общайтесь с окружающими спокойно, по возможности старайтесь помогать человеку советом или простой поддержкой, если вы видите, что он испытывает в данный момент какие-либо трудности.

Как коридор затмений повлияет на знаки зодиака?

Близнецам и Стрельцам в этот период несказанно повезет, ведь значительные перемены в этот период их не коснуться, однако может наблюдаться эмоциональная нестабильность и ухудшение самочувствия. Внимательно относитесь к своему состоянию и своевременно принимайте соответствующие меры. Скорпионы и Тельцы будут окутаны вниманием со стороны других людей, что может начать их очень сильно раздражать. Этим знакам зодиака необходимо сильно контролировать свои эмоции, чтобы не попасть в переделку или не ухудшить отношения с окружающими. Раки смогут с большой вероятностью встретить свою настоящую любовь, однако не сразу поймут это. Внимательно всматривайтесь в своих новых знакомых. Козероги и Девы смогут завести новые полезные для них знакомства, которые в дальнейшем сильно повлияют на их жизнь. Возможно, это будут новые партнеры по работе или люди, которые помогут им определиться с определением дальнейшего жизненного пути.
В период коридора затмений Фортуна будет особенно благосклонна к следующим знакам зодиака: Овны, Львы, Стрельцы, Близнецы, Весы, Водолеи. Готовьтесь получать от жизни все и даже чуточку больше. Однако, если на пути все-таки попадется какая-то небольшая трудность, то не паникуйте и смело решайте ее, потому что дальше вас ждет что-то по-настоящему удивительное.

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