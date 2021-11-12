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В Бердске 56-летняя пенсионерка-инвалид осталась без денег: «Все забирают приставы и банк»

6:10:5111/12/2021,Алина Бурова
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Бердчанке пришлось отказаться от пенсии. Как признается женщина, сейчас у нее нет средств, чтобы купить необходимые ей лекарства.

Бердчанка не знает, как ей выжить. Фото: Pixabay

Пенсионерку-инвалида из Бердска Елену Левинскую «преследуют» судебные приставы. Чтобы хоть как-то закрыть накопившийся долг, бердчанке даже пришлось отказаться от пенсии.

Ветеран труда проработала в кондитерском цехе, но около двенадцати лет назад уволилась из-за проблем со здоровьем. Женщина подрабатывала техничкой, но тоже не выдержала, так как болезнь дала о себе знать. Врачи запретили Елене тяжелый труд и присвоили ей вторую группу инвалидности. Пенсии женщине не хватало для уплаты долга за квартиру в 150 тысяч рублей. Как только Левинская начала получать данный доход, приставы стали арестовывать счета. Елена оформила кредитную карту в одном из банков для погашения долгов, но приставы списали деньги и оттуда. Картой бердчанка пользовалась 1,5 года. Разбирательства о списаниях по кредитной карте не привели Левинскую к должному результату. Приставы, как говорит женщина, даже не стали ее слушать. Жительница Бердска, отчаявшись, подала заявление на банкротство, но пока ответа не получила. Долг 56-летней Левинской продолжает расти.

- Я осталась без мазей и лекарств, которые мне помогают. Не знаю, что делать,- сообщила Левинская.

Как пояснили в отделе ФССП Бердска, приставы не арестовывают деньги с кредитной карты. Они направляют постановление об удержании денежных средств.

- Банк должен отслеживать поступившие ему уведомления. Есть так называемые "коды счетов". Приставы работают по закону. Может быть удержано не более 50% пенсии. Если у женщины есть какие-то вопросы, то она может помимо приставов обратиться к вышестоящему руководству, - отметил сотрудник ФССП в беседе с "Курьер.Среда" 12 ноября.

В пресс-службе УФССП России по Новосибирской области заверили, что проверка о заявлениях Елены Левинской будет проведена.

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