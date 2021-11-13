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Как Архангел Михаил спасет грешников из ада 21 ноября в праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных?

7:00:1111/13/2021
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21 ноября состоится праздник Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, в который важно помолиться за всех усопших.

Всегда важно молиться за усопших родных и близких. Фото: Pixabay
Всегда важно молиться за усопших родных и близких. Фото: Pixabay

Одним из самых важных праздников в православном календаре является день Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Считается, что в ночь с 20 на 21 ноября Архангел Михаил нисходит к краю адского мира. И если вы помолитесь именно в этот день, то всех ваших родных и близких, ушедших в мир иной, ждет освобождение из ада.

Все православные верующие верят в то, что праздники, посвященные Архангелу Михаилу, имеют особенную силу. В том числе, это проявляется и в том, что молитва за усопших поможет их душам выйти из ада и попасть в рай. Для того, чтобы помочь умершим, вам необходимо начать молиться в полночь, с самого начала суток на 21 ноября. Во время молитвы вы должны называть имена каждого ушедшего, за кого вы беспокоитесь.

Архистратиг на протяжении всего дня будет слышать абсолютно каждое слово, поэтому просите высвобождения душ ваших родных и близких, как можно громче и чаще. Все незначительные грехи ушедших будут прощены, и души сразу попадут в рай. Если же при жизни ваши родственники и друзья грешили очень сильно, то молитвы все равно будут услышаны, и они поднимутся на более высокие ступени в аду, что значительно облегчит их вечные мучения. Все те, за кого Архангел Михаил не услышит молитвы, все так же останутся в аду.

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грешникправославные праздникиАрхангел Михаил
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