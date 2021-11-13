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Жалобы на чиновников Бердска принимает прокуратура от горожан до 19 ноября

6:53:3911/13/2021
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Темы жалоб касаются земельных отношений, порядка рассмотрения обращений в органы власти и других. Кроме того, пожаловаться на нарушение прав имеют возможность многодетные родители.

прокуратура
Пожаловаться на действия администрации в прокуратуру могут жители Бердска. Фото: Рixabay.com

Прокуратура Бердска организовала горячую линию для жителей города. Об этом "Курьер.Среда" сообщила помощник бердского прокурора Бердска Ольга Ветрова, отвечающая в территориальном надзорном ведомстве за связи со СМИ.

По ее словам, горячая линия продлится до 19 ноября. За это время горожане имеют возможность оставить свои обращения и жалобы на действия (или бездействия) местных органов власти.

Как уточнила Ветрова, прокуратура ждет сообщений о нарушении порядка рассмотрения обращений органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, о невыверенном рассмотрении заявлений о предоставлении земельных участков для ведения садоводства, эксплуатации расположенных на участках объектов недвижимости.

Кроме того, на нарушение своих прав смогут пожаловаться многодетные бердские семьи.

Телефоны горячей линии прокуратуры Бердска: 3-04-02, 2-76-64.

Время работы: понедельник-четверг с 9.00 до 18.00. Пятница с 9.00 до 16.45. Перерыв с 12.45 до 13.30.

Как уточнила Ольга Ветрова, бердчане могут не только звонить, но и прийти лично в прокуратуру по адресу: ул. Первомайская, 69.

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чиновникгорячая линияпрокуратураЖалобы.Ольга Ветрова
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