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Полнолуние в Тельце: Лунное затмение 19 ноября 2021 года открывает коридор затмений. Какие магические обряды рекомендованы к обязательному исполнению

5:59:2411/13/2021
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19 ноября состоится последнее полнолуние этой осени. С него начнется коридор затмений, который продлится вплоть до 4 декабря.

Затмение в период полной Луны дают каждому желающему возможность провести мощный ритуал. Фото: Pxfuel.com
Затмение в период полной Луны дают каждому желающему возможность провести мощный ритуал. Фото: Pxfuel.com

19 ноября произойдет последнее полнолуние осени 2021 года. Также оно является предпоследним периодом полной Луны в этом году в принципе. Еще более особенным и важным это время делает коридор затмений, которые как раз начинается 19 числа и продлится до 4 декабря. Если полнолуние и без того обладает уникальной лунной энергетикой, то вместе с затмением это время становится по-настоящему важным для всех тех, кто планировал изменить свою жизнь. Каждый желающий сможет провести мощные мистические ритуалы, обряды и заговоры на привлечение любви, денег, счастья и удачи.

Чтобы провести ритуал в этот день, стоит помнить об искренности в своих желаниях. Ни в коем случае нельзя просить слишком многое. Луна не позволит дать человеку то, в чем он не имеет нужды. Проводить ритуалы следует для тех вещей, без которых ваша жизнь тяжела. Знать меру в этом деле — первый шаг к исполнению давних желаний.

Ритуал на привлечение денег в дом.

Для этого ритуала понадобится полный стакан воды и монетки. Монеты необходимо бросить в стакан. Проводить ритуал следует в полночь, но в целом достаточно дождаться темного времени суток. После этого стакан необходимо поставить на подоконник, в лунный свет. Считается, что вода имеет свойство впитывания полезной энергетики. В таком виде все нужно оставить до начала следующего дня. Утром же воду нужно выпить, а монеты — сложить в свой кошелек. Тратить деньги из этого кошелька нельзя до следующего полнолуние, которое пройдет в декабре. Такой ритуал привлечет денежные средства в ваш дом в течение следующих 6 месяцев.

Ритуал на загадывание желания.

Чтобы провести этот ритуал, понадобится бумага и свеча. На листке нужно написать то, в чем вы нуждаетесь: человек, подарок, нечто нематериальное (удача, счастье) и так далее. Это должно быть что-то одно. После написания нужно зажечь свечу и поджечь бумагу. Пока она горит, необходимо раз за разом повторять написанное на листке слово, смотря на Луну. Такой ритуал крайне эффективен. Особенно в начало коридора затмений.

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затмениеполнолуниеноябрь 2021
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