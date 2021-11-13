Два сгоревших трупа нашли после пожара в частном доме в Новосибирской области: Воду для тушения возили за полтора километра

В Новосибирской области по факту гибели двух человек на пожара проводится доследственная проверка, сообщили в субботу в региональном управлении СКР.
Утром 13 ноября в частном доме в деревне Антоново Ордынского района произошел пожар. При тушении пожарные обнаружили тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1951 года рождения.
-На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники главка МЧС по Новосибирской области. По данному факту... организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, - уточнили в ведомстве.
Следователи выясняют причину пожара и все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
По информации регионального управления МЧС, в 07:24 в субботу поступило сообщение о пожаре на одном из частных подворий по ул. Кириллова. Через пять минут на место происшествие прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.
-К этому моменту одноэтажный деревянный жилой дом и надворные постройки были полностью охвачен огнем. В течение трех часов велась борьба с огнем, стремительно распространившимся по горючим конструкциям на большой площади, - рассказали в МЧС.
Для тушения возили воду от водонапорной башни, которая находится на расстоянии 1,5 км от места происшествия. Жилой дом полностью уничтожен огнем.
-В ходе разбора и проливки сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание, под завалами огнеборцы обнаружили тела двух человек, - подтвердили в чрезвычайном ведомстве.
Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске 13 ноября загорелся автомобиль, а накануне тушили пожар в административном здании на химзаводской промплощадке.