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Два сгоревших трупа нашли после пожара в частном доме в Новосибирской области: Воду для тушения возили за полтора километра

6:07:2611/13/2021
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По данным МЧС, слишком поздно поступило сообщение о пожаре в селе Антоново. Следственный комитет начал доследственную проверку.

Когда прибыли пожарные, дом уже полностью был охвачен огнем. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

В Новосибирской области по факту гибели двух человек на пожара проводится доследственная проверка, сообщили в субботу в региональном управлении СКР.

Утром 13 ноября в частном доме в деревне Антоново Ордынского района произошел пожар. При тушении пожарные обнаружили тела  мужчины 1972 года рождения и женщины 1951 года рождения.

-На место происшествия незамедлительно выехали следователь территориального следственного органа, а также сотрудники главка МЧС по Новосибирской области. По данному факту... организовано проведение уголовно-процессуальной проверки, - уточнили в ведомстве.

Следователи выясняют причину пожара и все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

По информации регионального управления МЧС, в 07:24 в субботу поступило сообщение о пожаре на одном из частных подворий по ул. Кириллова. Через пять минут на место происшествие прибыло первое пожарно-спасательное подразделение.

-К этому моменту одноэтажный деревянный жилой дом и надворные постройки были полностью охвачен огнем. В течение трех часов велась борьба с огнем, стремительно распространившимся по горючим конструкциям на большой площади, - рассказали в МЧС.

Для тушения возили воду от водонапорной башни, которая находится на расстоянии 1,5 км от места происшествия. Жилой дом полностью уничтожен огнем.

-В ходе разбора и проливки сгоревших конструкций, чтобы исключить повторное возгорание, под завалами огнеборцы обнаружили тела двух человек, - подтвердили в чрезвычайном ведомстве.

Как сообщал "Курьер.Среда", в Бердске 13 ноября загорелся автомобиль, а накануне тушили пожар в административном здании на химзаводской промплощадке.

В сгоревшем доме нашли два трупа. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

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трупдоследственная проверкапожарэкспертизыГУ МЧС по НСО
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