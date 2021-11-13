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На переезде столкнулись "Газель" и товарный поезд. В ДТП погибли 5 вахтовиков, двое с тяжелыми травмами попали в больницу Лесосибирска

5:26:1911/13/2021
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Состояние одного из пациентов оценивается медиками как тяжелое. Водитель выехал на железнодорожное полотно на запрещающий сигнал светофора.

На переезде столкнулись поезд и Газель. Фото: Pixabay

В Красноярском крае в пятницу произошло ДТП на переезде — столкнулись «Газель» и поезд. В аварии погибли пять человек, два пострадали (среди них водитель машины). Состояние одного из пациентов расценивается как тяжелое, его планируют перевести в краевую больницу. Об это сообщили в региональном Минздраве.

- Пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Необходимая медпомощь оказывается. Состояние тяжелое. Решается вопрос о переводе одного пациента в Красноярскую краевую больницу по стабилизации состояния, - сообщили в пресс-службе ведомства для ТАСС.

В пятницу на железнодорожном переезде перегона Абалаково в Лесосибирске произошло смертельное ДТП. В столкновении товарного поезда и грузопассажирской «Газели» погибли пять человек, двое получили серьезные травмы.

Среди пострадавших - водитель, который мог стать виновником ДТП. Пассажиры «Газели» - сотрудники одного из предприятий, вахтовики ехали в гостиницу после работы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.

Как рассказали в пресс-службе Красноярской ЖД, водитель выехал на железнодорожное полотно на запрещающий сигнал светофора, что является грубым нарушением правил дорожного движения.

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