На переезде столкнулись "Газель" и товарный поезд. В ДТП погибли 5 вахтовиков, двое с тяжелыми травмами попали в больницу Лесосибирска

В Красноярском крае в пятницу произошло ДТП на переезде — столкнулись «Газель» и поезд. В аварии погибли пять человек, два пострадали (среди них водитель машины). Состояние одного из пациентов расценивается как тяжелое, его планируют перевести в краевую больницу. Об это сообщили в региональном Минздраве.
- Пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Необходимая медпомощь оказывается. Состояние тяжелое. Решается вопрос о переводе одного пациента в Красноярскую краевую больницу по стабилизации состояния, - сообщили в пресс-службе ведомства для ТАСС.
В пятницу на железнодорожном переезде перегона Абалаково в Лесосибирске произошло смертельное ДТП. В столкновении товарного поезда и грузопассажирской «Газели» погибли пять человек, двое получили серьезные травмы.
Среди пострадавших - водитель, который мог стать виновником ДТП. Пассажиры «Газели» - сотрудники одного из предприятий, вахтовики ехали в гостиницу после работы. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД.
Как рассказали в пресс-службе Красноярской ЖД, водитель выехал на железнодорожное полотно на запрещающий сигнал светофора, что является грубым нарушением правил дорожного движения.