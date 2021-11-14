Очаровательные открытки и душевные слова признательности врачам в День эндокринолога 14 ноября

О чем доктору хорошему говорит,
Повышенный сахар в нашей крови?
Он о недуге нашем узнает,
А профессию свою эндокринологом зовёт.
Очень пациентов много у данного врача,
И он всех их обследует не спеша,
Потом, раз, с мыслями своими соберётся,
И с болезнями нашими враз разберётся!
***
Щитовидку этот доктор умело лечит,
Ведь она болезнями наше тело калечит,
С такими проблемами очень трудно жить,
Поэтому с лечением необходимо очень спешить!
И вот толпится у его кабинета разный народ,
А эндокринолог спокойно приём свой ведёт,
Ставит диагнозы и лечение правильное назначает,
А сегодня он праздник профессии отмечает.
Ты даёшь нам медицинские важные советы,
Назначаешь препараты и всякие диеты.
А мы все боремся и не даёмся ни в какую,
И кричим: «ну доктор, я по сладенькому тоскую».
А он в ответ: «вам на диету срочно нужно сесть,
Нельзя вам что попало постоянно есть!»
Чтобы не было в вашей жизни огорчений и бед,
Запомните, сладкое, алкоголь и курение – вред!
***
Самую срытую, серьёзную нашу проблему,
Ты можешь, осмотрев нас быстро разгадать,
Ты - эндокринолог, а значит в теме,
Ведь не единожды тебе здоровье приходилось спасать.
Ты сегодня прими от нас всех в подарок,
Строки, что подбирали мы с душой,
Всегда будь здоров, лучист и ярок,
Пусть дарит деньги профессия, а семья покой!
Стихи: Поздравик
Открытки: fresh-cards.ru
Стихи: Поздравик
Открытки: fresh-cards.ru