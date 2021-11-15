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В Бердске скандал между соседями перерос в спецоперацию по обезвреживанию человека с гранатой

1:33:2711/15/2021
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Саперы, первые вошедшие в подозрительную квартиру, определили, что ее жилец !вооружен" муляжом боеприпаса. Экстренным службам дали отбой.

Бердчанин, видимо, оказался любителем военных игрушек. Фото: Рixabay.com

Стали известны подробности происшествия с гранатой в Бердске. Как сообщал "Курьер.Среда", вечером 15 ноября в микрорайоне Белокаменном прошла спецоперация по обезвреживанию вооруженного гранатой человека.

По словам очевидцев, на место происшествия выезжали полицейские, представители МЧС и группа саперов на спецавтомобиле разминирования после сообщения о человеке с гранатой в квартире одной из трехэтажек.

Саперы первыми вошли в квартиру с подозрительным жильцом. И установили, что боеприпас является муляжом. После этого всем экстренным службам дали отбой.

Инцидент произошел на ул. Ключевой. Как выяснил "Курьер.Среда", в оперативные службы позвонили бдительные соседи человека с гранатой.

Они в очередной раз пошли скандалить с соседом, которого они считают неадекватным. Когда тот открыл дверь, на видном месте увидели гранату. Соседи пулей вылетели из квартиры, забыв про конфликт, и срочно позвонили в полицию.

Видимо, бердчанину нравятся военные игрушки.

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