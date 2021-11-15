В Бердске обезвреживают вооруженного гранатой человека: Он заперся в квартире дома в микрорайоне Белокаменном

Операцию по обезвреживанию вооруженного человека проводят в Бердске вечером 15 ноября.
Как сообщили "Курьер.Среда" очевидцы. Мужчина заперся с гранатой в квартире. Инцидент произошел на ул. Ключевой в микрорайоне Белокаменном - на третьем этаже многоквартирного дома.
-Приехали полиция, сотрудники МЧС и спецмашина разминирования, - рассказали очевидцы.
Представитель экстренных служб делают все возможное, чтобы граната не взорвалась.
Пока неизвестно, какие требования предъявляет вооруженный человек и откуда у него боеприпас.