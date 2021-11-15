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В Бердске обезвреживают вооруженного гранатой человека: Он заперся в квартире дома в микрорайоне Белокаменном

12:52:5311/15/2021
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На место происшествия приехали полиция, сотрудники МЧС и машина разминирования. Проводится спецоперация.

Спецслужбы прибыли на место происшествия в Бердске:. Фото "Курьер.Среда"

Операцию по обезвреживанию вооруженного человека проводят в Бердске вечером 15 ноября.

Как сообщили "Курьер.Среда" очевидцы. Мужчина заперся с гранатой в квартире. Инцидент произошел на ул. Ключевой в микрорайоне Белокаменном - на третьем этаже многоквартирного дома.

-Приехали полиция, сотрудники МЧС и спецмашина  разминирования, - рассказали очевидцы.

Представитель экстренных служб делают все возможное, чтобы граната не взорвалась.

Пока неизвестно, какие требования предъявляет вооруженный человек и откуда у него боеприпас.

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