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В Бердске снова возможен скандал на депутатской сессии 18 ноября: Елена Белова сделает заявление по новой мусорной свалке около кладбища

3:08:1811/16/2021,Анастасия Солодкова
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В повестке заседания значатся трехлетний бюджет, тотальный муниципальный контроль, зарплата чиновников и другие вопросы. Мэр Бердска Евгений Шестернин уже пообщался отдельно с депутатскими фракциями и беспартийными.

Новый состав горсовета Бердска приступил к работе с 19 сентября 2021 года - после выборов. Фото: "Курьер.Среда"
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
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В Бердске 18 ноября депутаты соберутся на третью после выборов горсовета сессию. Народным избранникам предстоит согласовать замену бюджетных дотаций дополнительными отчислениями НДФЛ на ближайшие три года, внести изменения в документации о планировке города. А также сделать поправки в положения о Контрольно-счетной палате, муниципальном контроле в дорожном хозяйстве, о жилищном, земельном и лесном контроле и в части использования особо охраняемых территорий и благоустройства города.

Кроме того, депутаты хотят присвоить наименования элементам улично-дорожной сети в дачных обществах, расположенных в районе водозабора, и установить границы ТОС «Авиаторов-2». Один из вопросов повести очередной сессии — оплата труда муниципальных служащих, работающих в органах местного самоуправления. Народные избранники намерены также утвердить положения о депутатских комитетах — какие функции они будут исполнять и какими правами обладать.

Напомним, что в новом созыве сократили число комитетов до четырех. Как объяснял спикер горсовета Владимир Голубев, связано это с уменьшением численности депутатов. Хотя часть народных избранников обвиняла его в раздувании конфронтации и расколе. В сентябре 2021 года выбрали 27 человек в местный парламент вместо 33, которые работали предыдущие пять лет.

Не исключено, что на сессии в четверг народные избранники обсудят болезненную тему мусорной свалки. Во всяком случае, депутат Елена Белова намерена поставить в известность коллег по депутатскому корпусу о начале общественных обсуждений территориальной схемы обращения с отходами, куда вошла будущая свалка на границе с Бердском. До 10 декабря бердчане имеют возможность высказать свои замечания и протесты против размещения полигона ТКО.

По словам Беловой, она готовит обращение в правительство Новосибирской области по поводу изменения терсхемы ради исключения из нее земельного участок недалеко от бердского кладбища.
- На сессии я предложу депутатам поставить под обращением подписи, - сообщила Белова, подчеркнув, что «все бердчане, депутаты, администрация должны заявить, что мы против того, чтобы полигон был размещен на этом участке».

А в начале ноября мэр Бердска Евгений Шестернин встретился с новыми народными избранниками. При том, что общение происходило по фракционному признаку — отдельно с единороссами, коммунистами и независимыми депутатами. Каждая фракция внесла свои предложения, которые градоначальник обещал использовать в работе двух ветвей власти.

Напомним, что депутаты, прошедшие в бердский горсовет в порядке самовыдвижения, создали объединение «В интересах Бердска», к которому также присоединился представитель партии «Новые люди». Инициатором сплочения беспартийных стала Елена Белова. По ее оценке, объединившись, они смогут «выступать единым фронтом» против некоторых решений фракции «Единой России», в также запретить мусорную свалку на границе с Бердском.

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