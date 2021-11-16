Чудесные открытки и сердечные слова каждому профессионалу в День московского бухгалтера 16 ноября

Всех бухгалтеров Москвы
Нынче поздравляю
Все проверки пережить
Без проблем желаю.
Быть на «ты» всегда с балансом,
Дебет с кредитом сроднить,
Интересную работу
Всей душой своей любить.
Вот бухгалтеров сегодня
Поздравляет вся Москва.
Достижения своих целей
Пожелаю вам и я.
Пусть заслуги признают,
Пусть вас почитают
И, естественно, оклад
Чаще повышают.
Наилучших результатов
В деле вам желаю.
С днем бухгалтера от сердца
Я вас поздравляю.
Бухгалтерия московская гуляет, День сегодня персональный отмечает! Улыбайтесь, не смотрите на нас хмуро, На подарки не нужна нам счет-фактура!
Позитива мы хотим Вам пожелать,
На работе никогда не унывать.
Уходить легко от всех хлопот-проблем
И заплату начислять побольше всем!
Стихи: Поздравок
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