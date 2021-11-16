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Окрашивание и стрижка волос в декабре 2021: хорошие и плохие дни по лунному календарю

9:15:1511/15/2021
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Идея сменить стрижку или окрашивание волос посещает множество людей, однако не все знают, как правильно выбрать день с помощью лунного календаря для процедуры, чтобы обеспечить себе качественный и красивый результат.

Окрашивание или стрижка волос помогут вам освежить свой образ и наполнить жизнь новыми красками. Фото: Pixabay.com
Окрашивание или стрижка волос помогут вам освежить свой образ и наполнить жизнь новыми красками. Фото: Pixabay.com

Рано или поздно каждому человеку приходит в голову что-то изменить в своей жизни. Чаще всего люди останавливаются на том, чтобы изменить что-то в своей внешности, например, нарастить длинные ногти непривычной формы, раскрасив их в яркие цвета, сделать себе пирсинг ушей или попробовать новый непривычный макияж. Однако чаще, по данным статистики, выбор останавливается на смене цвета волос или стрижки. Многим известно, что процедуры с волосами иногда могут являться терапевтическими, помогая отпускать старые обиды и неурядицы. Кроме того, это отличный способ освежить свой образ, чувствовать себя увереннее от взглядов окружающих и нравится самому себе в отражении зеркала.

Принято считать, что успех стрижки зависит от выбора мастера, от его профессионализма и опыта работы с разными клиентами, однако это не всегда так. Чтобы усилить вероятность удачного прохождения процедуры и качественный результат, необходимо обратиться к лунному календарю и с помощью его данных выбрать наиболее благоприятный для процедур с волосами день.

Лунный календарь стрижки и окрашивания волос в декабре 2021 года.

Благоприятные дни для стрижки волос: 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 18, 23, 24, 27, 28 декабря.
Неблагоприятные дни для стрижки волос: 10, 17, 31 декабря.

Благоприятные дни для окрашивания волос: 2, 3, 12, 15, 20, 27, 28, 29 декабря.
Неблагоприятные дни для окрашивания волос: 6, 8, 13, 19, 25, 31 декабря.

Остальные дни, не отмеченные в данном списке, являются нейтральными для любых процедур, связанных с волосами.

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