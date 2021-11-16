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В Бердске дорогу по ул. Черемушной отремонтировали за 150 млн рублей. Показываем и рассказываем, что сделали в первый этап глобальной реконструкции

4:42:3911/16/2021,Алина Бурова
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Работы проведены не все. Строители оставили после себя ямы, которые никак не огородили. Следующий этап строительства начнется в предстоящем году. На него потратят 100 млн рублей.

Бердчане ждали окончания ремонта улицы Черемушной с нетерпением. Фото: «Курьер.Среда»

Реконструкция улицы Черемушной в Бердске вызвала множество различных настроений среди бердчан. Одни заявили, что город хорошеет с каждым днем, другие отметили, что в проведенном ремонте ничего хорошего нет.

«Курьер.Среда» решил выяснить, каково текущее состояние улицы Черемушной Бердска и возобновлена ли транспортная развязка на данном объекте.

На улице Черемушной вновь оживленное движение автомобилистов. Состояние асфальта значительно отличается от прежнего в лучшую сторону.

Улица Черемушная 16 ноября 2021 года. Фото: «Курьер.Среда»

Транспорт возобновлен, однако остановочная площадка невелика. Знаки остановки и пешеходного перехода установлены весьма неустойчиво. Рядом с одной из остановок виднеются пни от спиленных аварийных деревьев.

Транспорт на Черемушной ходит по прежнему графику. Фото: «Курьер.Среда»

Пни от спиленных деревьев. Фото: «Курьер.Среда»

Пешеходы ходят вблизи остановок осторожно, боясь поскользнуться. Некоторые бердчане с опаской смотрят на ямы, которые оставили после себя строители, никак их не огородив. К слову, пешеходной разметки пока нет, ровно как и светофоров.

Ямы неподалеку от остановок. Фото: «Курьер.Среда»

Напомним, что ранее мэр Бердска Евгений Шестернин лично выезжал на ул. Черемушную и контролировал ход работ. Главу города заверили, что к середине ноября первый этап реконструкции будет завершен. Стоит отметить, что работы на улице Черемушной проходят по федеральному проекту «Безопасные и качественные автодороги». На первый этап капитального ремонта было выделено 150 млн рублей. Из бердского бюджета было направлено 5% от суммы. Следующий этап строительства начнется в 2022 году. На него будет выделено 100 млн рублей.

На остановке "Торговый центр" никого. Фото: «Курьер.Среда»

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