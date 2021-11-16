В Бердске мэр недоволен работой дворников с 9 утра: Евгений Шестернин велел подстраиваться под "маятниковых" горожан

В Бердске Евгений Шестерин поручил взять под контроль работу дворников. Мэр приказал проконтролировать очистку дворов от снега. По словам главы, жители города часто выезжают в соседний Новосибирск ы, что говорит о том, что они рано выходят из дома. А дворники начинают свою работу только в 9 утра и идут по нечищенным улицам. В связи с этим необходимо осуществить контроль над ранней уборкой территорий, считает Шестерин. Также градоначальник считает, что необходимо просмотреть графики работ дворников и скорректировать его под жителей города, такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города.
– Ночью в Бердск пришли холода, главная задача для нас – это встретить мороз и подготовить город. Запасы песко-соляной смеси имеются, а сотрудники уже готовы к проведению работ, – сообщил исполняющий обязанности директора МКУ «УЖКХ» города Бердска Владимир Захаров.
А вот начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина заявляет, что усиленную работу ведут и их сотрудники. По словам женщины, управляющие компании имеют в своем распоряжении 260 тонн противогололедных материалов. А уборкой жилищного фонда занимаются 211 сотрудников.