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В Бердске мэр недоволен работой дворников с 9 утра: Евгений Шестернин велел подстраиваться под "маятниковых" горожан

4:45:3711/16/2021
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В настоящее время запасы песко-соляной смеси имеются, а сотрудники уже готовы к проведению работ.

Мэр Бердска поручил скорректировать график работы дворников. Фото: Pixabay.com

В Бердске Евгений Шестерин поручил взять под контроль работу дворников. Мэр приказал проконтролировать очистку дворов от снега. По словам главы, жители города часто выезжают в соседний Новосибирск ы, что говорит о том, что они рано выходят из дома. А дворники начинают свою работу только в 9 утра и идут по нечищенным улицам. В связи с этим необходимо осуществить контроль над ранней уборкой территорий, считает Шестерин. Также градоначальник считает, что необходимо просмотреть графики работ дворников и скорректировать его под жителей города, такое сообщение появилось на официальном сайте администрации города.

– Ночью в Бердск пришли холода, главная задача для нас – это встретить мороз и подготовить город. Запасы песко-соляной смеси имеются, а сотрудники уже готовы к проведению работ, – сообщил исполняющий обязанности директора МКУ «УЖКХ» города Бердска Владимир Захаров.

А вот начальник отдела энергетики и ЖКХ Татьяна Золотухина заявляет, что усиленную работу ведут и их сотрудники. По словам женщины, управляющие компании имеют в своем распоряжении 260 тонн противогололедных материалов. А уборкой жилищного фонда занимаются 211 сотрудников.

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