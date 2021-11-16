Выплату 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022 от Владимира Путина предсказал политолог Алексей Мазур

Наверное, никто не забыл о «путинских» 10 000 рублей, которые весь год грели и души, и бюджеты россиян. Напомним, в апреле этого года анонсировал выплату в 10 000 рублей на каждого ребенка школьного возраста. Последний раз «десятка» приходила на карты россиян в августе - как раз к школе. На эти деньги российские школьники были и одеты, и обуты к 1 сентября. Однако, скоро Новый Год и вопрос «А будут ли еще выплаты в декабре» - волнует миллионы родителей в стране. Ведь известно, что из-за введения каникул в октябре-ноябре из-за коронавируса, многие остались без денег. В беседе с «Курьер.Среда» 16 ноября политолог Алексей Мазур высказал свое предположение касаемо путинских денег в конце 2021 года.
- С одной стороны, денег в бюджетных фондах сейчас много, в связи с высокими ценами на газ и нефть, и выплатить семьям по 10 000 рублей к Новому году правительство может. Опять же недолокдаун в виде нерабочих дней и введение QR-кодов болезненно сказались на многих и поддержка правительства была бы кстати. Но с другой стороны, в ближайшее время никаких выборов и референдумов не предвидится. А именно перед ними происходит раздача денег населению. Так что я не ожидаю таких выплат, - рассуждает политолог Алексей Мазур.
Но все может поменяться: президент может принять решение о выплатах на своей итоговой пресс-конференции, которая традиционно проходит в декабре. Ранее «Курьер.Среда» рассказывал, что выплата в 10 000 рублей может стать ежегодной - перед новым учебным годом.