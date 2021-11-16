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16.11
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Анастасию Волочкову выселили из отеля за пьяный дебош

6:27:1711/16/2021
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Но пресс-секретарь балерины опроверг данную информацию.

Волочкову могли выселить из отеля за пьянство. Фото: instagram.com – volochkova_art

Пресс-секретарь и ассистент Анастасии Волочковой опровергла информацию о выселении звезды из Турецкого отеля за пьяное поведение.

– Комментариев по данному факту Анастасия давать не хочет, ее никто не выселял, она ездила на несколько дней к своим друзьям. С чего вы вообще решили, что ее должны были выселить? – сообщает ассистент.

Напомним, на днях в социальных сетях появились видео из турецкого отеля, в котором на протяжении двух недель отдыхала Анастасия Волочкова. На кадрах девушка еле стоит на ногах, позволяет себе озвучивать вслух пошлые шутки, когда в ресторане находятся люди и громко матерится. Посетители ресторана разделились на два лагеря: кто-то забавлялся поведением звезды, а кто-то был возмущен.

По словам певицы и актрисы Анны Калашниковой, Волочкова отправилась в Турцию на интернациональный конгресс. Она сообщила, что выступала ведущей на мероприятии, куда Волочкова приехала в качестве приглашенного гостя. Также сообщается, что звезда отдыхала в отеле, а в какой-то момент перебрала с алкоголем и начала хамить гостям.

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