Гороскоп на сегодня: что ждет знаки зодиака 17 ноября 2021 года

Ваш ежедневный гороскоп на 17 ноября 2021 года здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на вторник, пишет yourtango.com.
Ежедневный гороскоп на 17 ноября 2021 года:
Овен(21 марта - 19 апреля)
Ожидайте неожиданных новостей о деньгах, Овен. Луна в Тельце соединяется с Ураном, и это создает некоторые проблемы или большие сюрпризы в вашем финансовом секторе.
По почте может прийти неожиданный счет. Будьте осторожны, так как в это время легко могут произойти несчастные случаи. Не торопитесь, делайте что-то и будьте бдительны в отношении любых неприятностей, которые, по вашему мнению, возможны, и можете спланировать способ их избежать.
Телец(20 апреля - 20 мая)
Неожиданное самопознание может проявиться для вас и изменить вашу суровую внешность. Тебе нужно было это прозрение, Телец, и звезды делают тебе одолжение.
Луна в Тельце соединяется с Ураном, и внезапные события стали для вас обычным делом, но на этот раз главное осознание - межличностное.
Поскольку большое внимание уделяется вашему партнерскому сектору, ваш тревожный звонок может исходить от друга, интимного партнера или иметь отношение к теме брака или бизнеса.
Близнецы(21 мая - 20 июня)
Что вы будете делать, когда кто-то, кого вы думали, что никогда больше не увидите, попытается вернуться в ваш мир со словами «Прости»?
Когда Луна в Тельце соединяется с Ураном, возможны неприятные взаимодействия со старыми заклятыми врагами, и это может быть последним испытанием, которое вам нужно пройти, чтобы с максимальной ясностью сказать: «Увидимся позже, давайте НЕ дружить».
Вы могли подумать, что запечатали эту дверь закрытой, но, возможно, не так хорошо, как вы себе представляли. Итак, когда возвращается токсичный бывший или кто-то, кого вы не хотите возвращать в свою жизнь, это ваш шанс быть решительным.
Рак(21 июня - 22 июля)
Вы можете внезапно изменить свое отношение к другу, без которого, как вы думали, могли бы обойтись, и теперь вы скучаете по нему.
Это может быть ваш подъем одиночества, Рак, во время Луны в Тельце с Ураном, и вам захочется быть начеку в отношении своих мотивов.
Суть в том, что вы хороший друг, но если вы обращаетесь к вам только потому, что вам нужен кто-то, чтобы заполнить пустоту в вашей жизни, это не правильная причина писать или звонить, чтобы сказать: «Приходите».
Лев(23 июля - 22 августа)
Возможно, вы правы, но время для утверждения своего авторитета может быть рискованным делом. Луна в Тельце соединяется с Ураном, и ваша фиксированная природа может неправильно расстраивать других.
Возможно, вам захочется сдержать этот вспыльчивость и на мгновение замолчать.
Подумайте о последствиях своих действий. Иногда можно увлечься моментом и упустить из виду будущее. Не сжигайте мост, который вы захотите перейти позже.
Дева(23 августа - 22 сентября)
Ваша вера в Бога, вселенную и все, что связано с вашей судьбой, может быть испытана до предела во время сегодняшней Луны в Тельце в соединении с Ураном. Это не похоже на то, чтобы чувствовать себя циничным, но бывают моменты, когда вы должны спросить себя: «Почему это происходит со мной?»
Возможно, вы не понимаете всего хаоса, который возникает в вашей жизни или, возможно, в жизни друга. Но происходит некоторая энергетическая перемена, и она помогает вам увидеть, что вам нужно изучить, несмотря на то, насколько болезненно это чувствуется внутри.
Весы(23 сентября - 22 октября)
Делиться своим сердцем непросто, но когда настроение преодолевает вас, вы льетесь вперед и снова. Луна в Тельце соединяется с Ураном, и это открывает ваше сердце таким образом, что вам может быть неудобно делать это.
Но секреты из туалета, и вы испустите большой вздох облегчения от того, что делает человек, которому нужно знать, что вы чувствуете, и теперь может начаться следующая глава вашей истории.
Скорпион(23 октября - 21 ноября)
Тайный поклонник или кто-то, кого вы любите, могут изменить свое мнение и решить рассказать вам то, что они действительно чувствуют.
Луна в Тельце в соединении с Ураном мешает вашей личной жизни, и это может быть очень неудобно для вас по разным причинам.
Будь то неподходящее время, неправильное место или местоположение, может показаться, что мир не в ладах с вашей способностью быть вместе и требует, чтобы вы оставались в стране принятия желаемого за действительное вместо того, чтобы делать то, что вы хотели бы сделать, но можете т.
Стрелец(22 ноября - 21 декабря)
Вы не можете быть идеальным все время, но вы можете быть чертовски хорошим, и это может быть именно то, что вам нужно.
Луна в Тельце соединяется с Ураном, и это привлекает внимание к вашему сектору привычек и распорядков дня.
Возможно, вам придется переосмыслить свои цели из-за неудач или отмены, из-за которых выполнение того, что вы запланировали, становится для вас невозможным.
Козерог(22 декабря - 19 января)
Включите праздничные мелодии и позвольте себе погрузиться в настроение праздника.
Луна в Тельце соединяется с Ураном, и это дает вам вспышку озарения, смешанную с игривостью. Творческая полоса может поразить вас самым правильным образом, и у вас будет масса идей и мотивация, чтобы заставить свое воображение работать.
Водолей(20 января - 18 февраля)
Луна в Тельце соединяется с Ураном, активируя ваш сектор дома и семьи. Праздничный стресс может проявиться в вашей семье и в том, как родственники взаимодействуют друг с другом.
Вы не любите напряженную обстановку, поэтому это действительно будет давить на ваше сердце. Вы захотите попытаться играть нейтрально или не вовлекаться в дела, которые на самом деле не ваши.
Рыбы(19 февраля - 20 марта)
Луна в Тельце соединяется с Ураном, и это влияет на ваш сектор общения.
Жесткие разговоры и оттенок отношения могут навредить вам. Даже с вашей милой природой вам может быть трудно отвечать злом за зло; однако, если есть способ, вы его найдете.