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Можно ли ставить вакцину от коронавируса людям с онкологией?

6:30:2111/16/2021,Международной ассоциации по изучению рака легких
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После среднего периода наблюдения продолжительностью от шести до семи месяцев только восемь пациентов (2,6%) заразились подтвержденной симптоматической инфекцией SARS-CoV-2 с быстрым благоприятным развитием.

У 306 пациентов после введения 587 доз вакцины анафилаксической реакции не наблюдалось. Фото: Pixabay
Сюжет: Онкология
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Хотя вакцины против COVID-19 оказались безопасными и эффективными для населения в целом, мало что известно о том, разовьется ли у пациентов с раком легких защитный ответ против спайковых антител, поскольку эти пациенты были исключены из большинства испытаний вакцины COVID-19. Предыдущие исследования показали, что 30% -ная смертность пациентов с раком легких от COVID-19 значительно выше, чем среди населения в целом, пишет medicalxpress.com.

В новом исследовании, опубликованном сегодня в Журнале торакальной онкологии, исследователи из Франции показали, что вакцины против SARS-CoV2 безопасны и эффективны для пациентов с раком грудной клетки, большинство из которых иммунизируются после двух доз. Третья инъекция, сделанная 11% пациентов со стойко низкими титрами антител, привела к 88% иммунизации. Исследование было проведено Валери Гунан, доктором медицины, и Жераром Залькманом, доктором медицины, из Университетской больницы Биша-Клода Бернара в Париже.

Исследователи включили 306 пациентов с раком легких со средним возрастом 67,0 лет. Из них 283 пациента получили две дозы вакцины с 28-дневными интервалами. Спайк-антитела SARS-CoV2 измеряли с помощью иммуноанализа Abbot ARCHITECT SARS-CoV-2 IgG до первой инъекции мРНК-вакцины, а также после четвертой недели и через две-16 недель после второй дозы вакцины.

После среднего периода наблюдения продолжительностью от шести до семи месяцев только восемь пациентов (2,6%) заразились подтвержденной симптоматической инфекцией SARS-CoV-2 с быстрым благоприятным развитием. Из 269 серологических результатов, доступных за пределами

На 14-й день после введения второй дозы вакцины 17 (6,3%) все еще были отрицательными, в то время как 34 (11%) были <300 AU / мл (12,5-й процентиль) - порог, от которого была обнаружена идеальная корреляция между анти-S-антителами и нейтрализующие антитела - с использованием анализа псевдонейтрализации.

В многофакторном анализе только возраст, химиотерапия в качестве последнего системного лечения в течение 3 месяцев и хроническое лечение кортикостероидами были значимо связаны с отсутствием иммунизации. Тридцать пациентов получили третью дозу вакцины, и только у трех пациентов после этого наблюдалась стойкая отрицательная серология, тогда как у остальных наблюдалась явная сероконверсия.

У 306 пациентов после введения 587 доз вакцины анафилаксической реакции не наблюдалось. Данные по безопасности были доступны для 278 пациентов (90,1%) без серьезных опасений по поводу безопасности.

«Хотя в этом отчете, насколько нам известно, самая большая серия пациентов <с раком грудной клетки>, получающих мРНК-вакцины против SARS-CoV-2, которая была опубликована на сегодняшний день, размер выборки различных подгрупп пациентов остается ограниченным", пишут авторы.

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онкологияраккоронавирусCOVID-19 вакцина
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