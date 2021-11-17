В Якутии подростки изнасиловали 12-летнюю девочку

В Якутии Следственный комитет России возбуди уголовное дело в отношении двух 14-летних подозреваемых, которые изнасиловали 12-летнюю девочку. Сообщается, что насильственные действия были совершены в одном из нежилых зданий под Якутском. Также стало известно, что о произошедшем узнал отец пострадавшей девочки, который тут же обратился в правоохранительные органы с заявлением.
Сейчас потерпевшей девочке оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Сотрудниками Следственного комитета ведутся работы, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Продолжается расследование по данному уголовному делу.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Казани были госпитализированы 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения. Все пациенты отравились метанолом при употреблении алкогольных напитков. Суррогатный алкоголь был куплен у неустановленных лиц. В полиции возбуждено уголовное дело.