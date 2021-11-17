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В Якутии подростки изнасиловали 12-летнюю девочку

2:36:2711/17/2021
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В преступлении подозреваются двое 14-летний парней.

Убийство детей в Кудымкаре: мать признана невменяемой, уголовное дело прекращено
СК расследует уголовное дело об изнасиловании. Фото: Следственный комитет

В Якутии Следственный комитет России возбуди уголовное дело в отношении двух 14-летних подозреваемых, которые изнасиловали 12-летнюю девочку. Сообщается, что насильственные действия были совершены в одном из нежилых зданий под Якутском. Также стало известно, что о произошедшем узнал отец пострадавшей девочки, который тут же обратился в правоохранительные органы с заявлением.

Сейчас потерпевшей девочке оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Сотрудниками Следственного комитета ведутся работы, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Продолжается расследование по данному уголовному делу.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Казани были госпитализированы 11 молодых людей 1999-2003 годов рождения. Все пациенты отравились метанолом при употреблении алкогольных напитков. Суррогатный алкоголь был куплен у неустановленных лиц. В полиции возбуждено уголовное дело.

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изнасилованиеуголовное делоПолиция.СледственныСледственный комитет
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