17 ноября - два года коронавирусу: вирусолог Сергей Нетёсов сравнил убийственный вирус 21 века с пандемией «испанки» 20 века и ответил, как избежать заражений и смертей

Через сколько месяцев нужно ставить третью дозу вакцины от коронавируса: что будет, если пропустить этот срок, какие вакцины ставят в России для ревакцинацииКоронавирус и возраст: люди какого возраста подвержены ковиду в большей степени в четвертую волну коронавируса, почему серьезно болеют дети и пожилыеЕщё 297 новости
Сегодня, 17 ноября, в день рождения коронавируса «Курьер.Среда» расскажет, как изменился мир за время пандемии, возможно ли побороть коронавирус и почему его сравнивают с «испанкой». Но для начала напомним, откуда же появился опасный вирус и всю хронологию пандемии до сегодняшнего дня - 17 ноября 2021 года.
«Коронавирус и нулевой пациент»: как начиналась одна из самых масштабных пандемий в мире и России17 ноября 2019 года в китайской провинции Ухань 55-летний местный житель пришел к врачу с температурой и легким недомоганием. Заболевание было связано с местным рынком животных и морепродуктов. Вспышке коронавируса не придали сильного значения, но именно тогда Китай впервые услышал загадочные слова коронавирус и нулевой пациент. Только 31 декабря 2019 года Китай сообщил о вспышке неизвестной пневмонии во Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ). Почти через месяц, 30 января, ВОЗ признала вспышку нового коронавируса ЧС в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. И с этого, можно сказать исторического момента, жизнь всего человечества перевернулась. Два года весь мир живет с масками, локдауном, прививками, смертями близких, сложным экономическим положением и надеждой на то, что этот кошмар 21 века скоро закончится.
Известно, что в начале февраля 2020 года заболевание, выявленное в Ухане, получило название новой коронавирусной пневмонии — COVID-2019 (официальное название SARS-CoV-2). Кстати, первых заболевших на территории РФ выявили еще зимой, но тогда волну удалось сдержать. Лишь в начале марта по всем новостям прошла волна - в России выявлен коронавирусный пациент. Однако настоящая эпидемия началась в середине марта, когда россияне стали возвращаться с отпусков из стран Европейского союза.
Первая волна была в мае 2020 года, когда в стране выявляли по 10 000 зараженных за сутки, тогда эта цифра была просто немыслимой, но знали бы мы тогда, что все рекорды будут биться лишь через год, когда многие предсказывали исчезновение вируса. Вернемся к цифрам. К лету заболеваемость пошла на спад, и это позволило властям уже в июне снять многие ограничительные меры. Так мы пережили первую волну пандемии коронавируса.
Вторая, третья волны, оперштаб и создание первой в мире вакцины от коронавирусаБизнес начал приходить в себя, а люди всерьез задумываться о своем здоровье, ведь число умерших росло и наводило панику. Новая мощная волна накрыла мир уже осенью 2020 года, а в России перед Новым годом в один день выявили 29 935 случаев заражения за сутки. Так россияне остались без Нового года, корпоративов и семейных торжеств. В январе правительство РФ создало федеральный оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией. Именно он в течение года решал вопросы открытия и закрытия границ, развертывания больничных коек, обеспечения лекарствами и вакцинации. Кстати, к созданию вакцины российские ученые тоже приступили в январе. Уже летом 2020-го Россия стала первой страной, которая зарегистрировала вакцину от новой инфекции. Препарат "Гам-ковид-вак", созданный Центром им. Гамалеи, вскоре получил всемирную известность под названием "Спутник V". Массовая вакцинация против COVID-19 для всех желающих в регионах России началась 18 января 2021 года и идет по сей день. Но это - отдельная история.
И вот, 2 года миновали, и можно делать какие-то выводы и оценивать работу и системы здравоохранения мира, и даже видеть недостатки. В беседе с «Курьер.Среда» 16 ноября вирусолог Сергей Нетёсов рассказал о самых главных провалах, связанных с пандемией коронавируса.
- К достижениям в борьбе с пандемией можно, во-первых, отнести отлаженную систему диагностики всех главных маркеров этой инфекции. За эти два года она усовершенствована, это хорошо помогает. Во-вторых, это вакцины. В мире хороший выбор вакцин. Пока новых их типов не ожидаем. Но в России, к сожалению, недоступны РНК-вакцины, в отличие от Европы и северной Америки. Что касается провалов, то это сама кампания вакцинации. В России пока только одна вакцина «Спутник V» имеет четкий защитный эффект, доказанный высококачественными международными научными публикациями. КовиВак пока идет по этому пути, но результаты его клинических испытаний 3 фазы пока не опубликованы . К главным недостаткам прививочной кампании, на мой взгляд, можно отнести именно интернет-сайт про вакцину. На этом сайте нет инструкции к вакцине. Зато есть интересный список поствакциональных реакций - легкие простудные симптомы. Но по факту мы имеем в инструкции одно, а на сайте для обычного человека совершенно другое. Допустим, человек ставит вакцину, у него поднимается температура и присутствует реакция на прививку, какая должна быть, и первое, что он думает, что его обманули, потому что на сайте этого нет! Следующий недостаток: статьи про вакцины на сайте даны только на английском языке, нет переводов на русский. В этом, кстати, винят почему-то ученых, что они не доработали. Но сайт этот ведут как раз не ученые. Это недоработка менеджеров РФПИ. И еще один немаловажный момент: на этом сайте есть неточности в исторических моментах борьбы с оспой. Может, вакцину как раз и не признают на западе в том числе и из-за этого. Информация должна быть правдивой для читателей. Это важно, - делится вирусолог Сергей Нетёсов.
Почему коронавирус и Испанка похожи? Мнение вирусологаОсенью 2021 года человечество снова столкнулось с пиком заболеваемости коронавирусом. Почти 2 недели мир бил собственные рекорды по заражениям. В списках лидеров по-прежнему Америка: здесь в среднем умирает почти 2 тысячи человек в сутки. Россия занимает прочное пятое место: заболело более 7,3 млн и скончалось почти 200 тыс. человек. И эти цифры - не предел. Сейчас пандемия остается самой смертоносной в мире, не уступая даже «испанке». Кстати, коронавирус и «испанку» часто сравнивают. Известно, что в 20 веке от «испанки» погибло примерно 675 тыс. человек. Коронавирус побил этот рекорд, достаточно просто взглянуть на инфографику по заболеваемости, которую «Курьер.Среда» составил по месяцам за все эти два года. Цифры говорят сами за себя. Если смотреть графики 2020 года, к примеру январь, видим цифру - 83 631 454 зараженных в мире по состоянию на 31.12.2020. А вот 16 ноября этого года эта цифра в разы больше - 254 847 463. Разница колоссальная. Но страшнее не это, страшнее цифры смертей - в мире умерло более 4,7 млн человек за два года.
Но вернемся к двум вирусам: испанскому гриппу и коронавирусной инфекции. Известно, что испанский грипп назвали «испанкой» из-за цензуры: воюющие страны не пропускали информацию о новой болезни и о первой эпидемии сообщила пресса нейтральной Испании. Так грипп стал испанским гриппом. До сих пор неизвестно точное место возникновение «испанки». Однако эта болезнь унесла жизни более 50 млн человек, а в России никто не вел учет из-за Гражданской воны. Но можно предположить, что умершие исчисляются миллионами.
В большом интервью «Курьер.Среда» ученый назвал свой главный триггер, почему «испанка» и коронавирус не похожи, и когда мир победит пандемию.
- Коронавирус и «испанка» - вирусы совершенно разные. У них разное устройство. Единственное, что их объединяет - способ передачи и изменчивость. От обоих вирусов маски в значительной мере защищают, но вакцины от них нужны разные, это же понятно. Это все, что можно сказать, - рассуждает вирусолог.
Кстати, Сергей Нетёсов опроверг суждение, что раз испанку побеждали сотню лет, то и коронавирусную инфекцию ждет такая же история.
- О том, что вирус испанского гриппа удалось победить только через сотню лет - рассуждение самовлюблённого дилетанта. Ведь известно, что этот же подтип гриппа вызывал эпидемию и в 1957 году, и в 1977, и в 2009. Сколько будет коронавирус циркулировать, зависит от нас, нашего поведения в части масок и вакцинации. Я на 90% убежден, что мы его победим. Но нужно помнить, что победа эта может быть достигнута только в результате вакцинации существенно более 80% населения. А вот показатели по вакцинации в России самые низкие из стран с развитой экономикой, - поделился Сергей Нетёсов.
Однако это не означает, что вирус уйдет сразу, ученый уверен - коронавирус будет мутировать.
- Все вирусы эволюционируют. Коронавирус не исключение. Он будет мутировать, но вопрос - в какую сторону. Можно говорить о том, что более распространяемым чем «Дельта» он не будет, а вот болеть люди, возможно, будут тяжелее. Поэтому необходимо вакцинироваться, - советует вирусолог Сергей Нетёсов.
Ну и на вопрос журналиста «Курьер.Среда» о главном страхе, связанном с заражением ковидом и смерти от вируса, ученый ответил следующее:
- В отношении личного страха, то я, как ученый, не боюсь. Я ревакцинировался в августе. Но до сих пор везде ношу маску.
Всегда.Пока идет доход.А чего он нового рассказал.Еще бы про мутацию генов рассказал и прочие научные тонкости.Пол страны читать разучилось, молчу уже про писать. Делом надо заниматся а не в кабинете сидеть если на то пошло.
Наивно полагать, что этот вирус исчезнет. Для начала вакцинируемся до тех пор, пока не найдут действенное средство для лечения и профилактики. А также ждём, пока среди многократно переболевших антиваксеров не останутся живые, устойчивые к короновирусу. С ними создаём новое человечество. Надеюсь, это будут девушки