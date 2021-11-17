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Через сколько месяцев нужно ставить третью дозу вакцины от коронавируса: что будет, если пропустить этот срок, какие вакцины ставят в России для ревакцинации

2:30:0211/17/2021
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Проверять уровень антител накануне ревакцинации Минздрав считает излишним. Прививка не навредит при любом их показателе.

Новая доза вакцины должна быть введена сразу, как только истекли 6 месяцев с предыдущей иммунизации против коронавируса. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Появление новых штаммов – механизм, позволяющий коронавирусу выживать в условиях усиленной борьбы с ним. Так работает большинство вирусов, предпочитающих в качестве среды обитания человеческий организм. Например, часто мутирующие штаммы гриппа приучили россиян прививаться каждый год. Возможно, вакцины против коронавируса тоже будут регулярно меняться, подстраиваясь под инфекцию.

К середине ноября 2021 года в России привились 51,6 миллиона человек. Повторную вакцинацию успели пройти 2,5 миллиона. И это только начало, ведь в условиях нарастания заболеваемости Минздрав предписывает регулярную иммунизацию с промежутком раз в полгода. Откуда взялся такой срок и насколько опасно затягивать с третьей поставкой вакцины в организм? Попробуем разобраться.

Затягивать не стоит

Новая доза вакцины должна быть введена сразу, как только истекли 6 месяцев с предыдущей иммунизации против коронавируса. Только так можно уберечь себя от тяжёлых последствий заражения «Дельтой».

На примере отечественного «Спутника Лайт» директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург недавно заявил об острой необходимости ревакцинации раз в полгода. На вопрос журналистов о критичности процедуры он подчеркнул, что это «очень критично».

Причина – неизбежное падение уровня защитных антител в организме человека в течение нескольких месяцев после вакцинации или выздоровления. Через полгода их становится недостаточно для защиты от особо заразных разновидностей «Дельты».

Проверять уровень антител накануне ревакцинации Минздрав считает излишним. Прививка не навредит при любом их показателе. Безопасность регулярного введения вакцины в организм Александр Гинцбург также подтвердил.

Выбор есть

Третьей дозой может стать любая из отечественных вакцин, доступных на прививочном пункте. Рекомендации Минздрава признают их взаимозаменяемыми. Иногда причиной сменить препарат становится слишком сильная реакция на введённый первично.

Исключительно для ревакцинации применяют «Спутник Лайт». Его состав позволяет назвать вакцину бустерной дозой «Спутника V». Оба препарата дают прекрасный уровень антител. Это позволяет сохранить высокую эффективность в условиях появления новых штаммов коронавируса. Заражение возможно, но госпитализация привитому не понадобится.

Хороши для повторной прививки и обе «Эпиваккороны», созданные научным центром «Вектор». Они легко переносятся организмом, так как не имеют в составе живых вирусов. Правда, в отличие от «Лайта», вводить их придётся двукратно. Уровень обычных антител будет низким, а специфические можно определить только тест-системой от «Вектора».

Пока «Ковивак» от центра имени Чумакова производят только на одной площадке, поэтому привиться им могут не все желающие. Состав препарата подходит для ревакцинации. Дожидаться «Ковивак» месяцами в своём регионе небезопасно, учитывая темпы пандемии.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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