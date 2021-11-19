Павел Ледостав: что делали со льдом на реке именно 19 ноября на Руси

19 ноября отмечается православный праздник в честь святого Павла, патриарха Константинопольского. Павла несколько раз ссылали из страны за противостояние арианской ереси, которой придерживался сам император Констанций. Последний раз его сослали в Армению, где в 350 году, во время выполнения церковной молитвы, его задушили омофором прямо в церкви.
В народе этот день называли Павел Ледостав. Это название было связано со льдом, который уже был в это время на водоемах. По нему предсказывали, какой урожай хлеба будет в наступающем году. Обычно, если лед становился горбами и шапками, с неправильными наростами, то и урожай такой же непонятный: хлеба планируется или очень много, или мало, а колосья буду расти неровно. В случае, когда лед был ровный и гладкий, то и урожай зерна в следующем году будет богатым и ляжет ровными полосами на полях.
Кроме того, мужчины в деревнях считали, что в праздник Павла Ледостава вода замерзает. И по традиции, крестьяне подготавливались к последней рыбалке — брали снасти, проверяли их, если нужно, чинили. А потом шли к озеру или реке. Считалось, что возвращаться без улова в этот день нельзя, иначе всю зиму голодать придется. При этом если водоемы не замерзли, и в них плавали гуси, то нужно было готовиться к скорой оттепели.