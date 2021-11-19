Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Павел Ледостав: что делали со льдом на реке именно 19 ноября на Руси

1:00:2611/19/2021,София Мальцева
0

По традиции, крестьяне подготавливались к последней рыбалке — брали снасти, проверяли их, если нужно, чинили.

Когда лед был ровный и гладкий, то и урожай зерна в следующем году будет богатым и ляжет ровными полосами на полях. Фото: Pixabay.com

19 ноября отмечается православный праздник в честь святого Павла, патриарха Константинопольского. Павла несколько раз ссылали из страны за противостояние арианской ереси, которой придерживался сам император Констанций. Последний раз его сослали в Армению, где в 350 году, во время выполнения церковной молитвы, его задушили омофором прямо в церкви.

В народе этот день называли Павел Ледостав. Это название было связано со льдом, который уже был в это время на водоемах. По нему предсказывали, какой урожай хлеба будет в наступающем году. Обычно, если лед становился горбами и шапками, с неправильными наростами, то и урожай такой же непонятный: хлеба планируется или очень много, или мало, а колосья буду расти неровно. В случае, когда лед был ровный и гладкий, то и урожай зерна в следующем году будет богатым и ляжет ровными полосами на полях.

Кроме того, мужчины в деревнях считали, что в праздник Павла Ледостава вода замерзает. И по традиции, крестьяне подготавливались к последней рыбалке — брали снасти, проверяли их, если нужно, чинили. А потом шли к озеру или реке. Считалось, что возвращаться без улова в этот день нельзя, иначе всю зиму голодать придется. При этом если водоемы не замерзли, и в них плавали гуси, то нужно было готовиться к скорой оттепели.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыПавел-Ледоставприметы день святого Павла
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Готовитесь к зиме?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Павел Ледостав: что делали со льдом на реке именно 19 ноября на Руси
1:00:26 11/19/2021
Павел Ледостав: что делали со льдом на реке именно 19 ноября на Руси
Райские картинки и хрупкие слова для профессионалов в День работника стекольной промышленности 19 ноября
12:45:50 11/19/2021
Райские картинки и хрупкие слова для профессионалов в День работника стекольной промышленности 19 ноября
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 ноября 2021 в России и мире
12:20:25 11/19/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 ноября 2021 в России и мире
Замечательные поздравительные картинки в Международный день мужчин 19 ноября
12:15:01 11/19/2021
Замечательные поздравительные картинки в Международный день мужчин 19 ноября
Какой сегодня церковный праздник 19 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:30:37 11/18/2021
Какой сегодня церковный праздник 19 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
БердскПогода в Бердске 19 ноября 2021: самая высокая температура недели прогнозируется на эту пятницу в городе
11:30:26 11/18/2021
Погода в Бердске 19 ноября 2021: самая высокая температура недели прогнозируется на эту пятницу в городе
С Днем ракетных войск и артиллерии: чувственные слова и открытки мужественным защитникам Родины 19 ноября: артиллеристы, зовет Отчизна вас!
11:15:35 11/18/2021
С Днем ракетных войск и артиллерии: чувственные слова и открытки мужественным защитникам Родины 19 ноября: артиллеристы, зовет Отчизна вас!
Шесть секретных комнат в аэропортах мира, о которых вам нужно знать
11:00:01 11/18/2021
Шесть секретных комнат в аэропортах мира, о которых вам нужно знать
На сколько недель раньше ребенок может родиться и выжить? Причины преждевременных родов
10:30:41 11/18/2021
На сколько недель раньше ребенок может родиться и выжить? Причины преждевременных родов
Магические открытки и красивые стихи каждому кузнецу в День кузнеца ручной ковки 19 ноября
10:15:10 11/18/2021
Магические открытки и красивые стихи каждому кузнецу в День кузнеца ручной ковки 19 ноября