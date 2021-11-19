Шесть секретных комнат в аэропортах мира, о которых вам нужно знать

В аэропортах по всему миру есть секретные комнаты, некоторые из которых удивительны, а некоторые вы никогда не захотите посещать.
Мы собрали самые интересные, от собачьих парков до моргов, пишет thesun.co.uk.
1. Комната для медитации в Схипхоле, Нидерланды.
Полет может быть очень напряженным, поэтому голландцы создали это тихое пространство для медитации в аэропорту Схипхол в Амстердаме.
2. Спальные комнаты в Маккаране, Лас-Вегас.
Спальные комнаты в аэропорту Лас-Вегаса, которыми управляют здоровые люди в фитнес-центре ZERO Level Fitness and Wellness, компактные, тихие, с двуспальными кроватями.
Стоимость аренды начинается примерно от 35 долларов за двухчасовое пребывание.
3. Sleepboxes в Шереметьево, Москва.
В аэропорту Шереметьево в Москве вы увидите множество деревянных конструкций в вестибюле. По сути, мини-капсульные отели, они предлагают спальное место для одного-трех человек и могут быть сданы в аренду по часам.
4. Сенсорная комната в Шенноне, Ирландия.
Специально построенная сенсорная комната в аэропорту Шаннон доступна для пассажиров, участвующих в программе специальной помощи, и работает круглосуточно.
Комната спроектирована так, чтобы успокаивать, благодаря водяной пузырьковой трубке, волнистой волнистой стене, светодиодам, меняющим цвет, и колесному проектору.
В комнате одновременно проживает одна семья, и это был первый в своем роде номер в Европе.
5. Комната йоги в О'Харе, Чикаго.
В его зеркальном анклаве Дзен есть монитор с позами йоги на петле, а другой с информацией о полете.
Для тех, кому нужно расслабиться перед длительным перелетом.
6. Собачий парк в Хартсфилде-Джексоне, Атланта.
В большинстве аэропортов США вы найдете варианты «зоны помощи животным», но в Атланте они делают еще один шаг вперед с полностью огороженным парком для собак на открытом воздухе, где собаки могут растянуться.
Это место предназначено не только для животных и их владельцев, но и постоянным любителям собак тоже рекомендуется заглянуть.
7. Тюремные камеры в Питтсбург Интернэшнл
Как и почти в каждом аэропорту, в PIT есть камеры для непослушных, пьяных и нелегальных, пока их не переправят куда-нибудь еще.
Речь идет о металлической скамейке/кровати, прикрученной к стене, унитазе и умывальнике, зеркале из нержавеющей стали и решетках на двери.
То же самое и в Лос-Анджелесе, где в среднем происходит 15 арестов в день - в основном за общественное опьянение и часто за людей, пытающихся украсть взятые напрокат автомобили.
8. Морг Схипхола, Амстердам.
Печальная реальность такова, что люди умирают в пути и в воздухе - если вы слышите, как бортпроводник использует термин «Джим Уилсон» или «HR» (человеческие останки), вы можете быть уверены, что на борту есть гроб.
Для трупов, проезжающих через амстердамский аэропорт Схипхол , есть морг, который обрабатывает около 2000 тел в год.