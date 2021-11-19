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Шесть секретных комнат в аэропортах мира, о которых вам нужно знать

11:00:0111/18/2021
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В аэропорту Шереметьево в Москве вы увидите множество деревянных конструкций в вестибюле. По сути, мини-капсульные отели, они предлагают спальное место для одного-трех человек и могут быть сданы в аренду по часам.

В комнате для йоги в Chicago O'Hare есть монитор с позами для йоги на петле, а другой с информацией о рейсе. Фото: Тhesun.co.uk.

В аэропортах по всему миру есть секретные комнаты, некоторые из которых удивительны, а некоторые вы никогда не захотите посещать.

Мы собрали самые интересные, от собачьих парков до моргов, пишет thesun.co.uk.

1. Комната для медитации в Схипхоле, Нидерланды.

Полет может быть очень напряженным, поэтому голландцы создали это тихое пространство для медитации в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

2. Спальные комнаты в Маккаране, Лас-Вегас.

Спальные комнаты в аэропорту Лас-Вегаса, которыми управляют здоровые люди в фитнес-центре ZERO Level Fitness and Wellness, компактные, тихие, с двуспальными кроватями.

Стоимость аренды начинается примерно от 35 долларов за двухчасовое пребывание.

3. Sleepboxes в Шереметьево, Москва.

В аэропорту Шереметьево в Москве вы увидите множество деревянных конструкций в вестибюле. По сути, мини-капсульные отели, они предлагают спальное место для одного-трех человек и могут быть сданы в аренду по часам.

4. Сенсорная комната в Шенноне, Ирландия.

Специально построенная сенсорная комната в аэропорту Шаннон доступна для пассажиров, участвующих в программе специальной помощи, и работает круглосуточно.

Комната спроектирована так, чтобы успокаивать, благодаря водяной пузырьковой трубке, волнистой волнистой стене, светодиодам, меняющим цвет, и колесному проектору.

В комнате одновременно проживает одна семья, и это был первый в своем роде номер в Европе.

5. Комната йоги в О'Харе, Чикаго.

В его зеркальном анклаве Дзен есть монитор с позами йоги на петле, а другой с информацией о полете.

Для тех, кому нужно расслабиться перед длительным перелетом.

6. Собачий парк в Хартсфилде-Джексоне, Атланта.

В большинстве аэропортов США вы найдете варианты «зоны помощи животным», но в Атланте они делают еще один шаг вперед с полностью огороженным парком для собак на открытом воздухе, где собаки могут растянуться.

Это место предназначено не только для животных и их владельцев, но и постоянным любителям собак тоже рекомендуется заглянуть.

7. Тюремные камеры в Питтсбург Интернэшнл

Как и почти в каждом аэропорту, в PIT есть камеры для непослушных, пьяных и нелегальных, пока их не переправят куда-нибудь еще.

Речь идет о металлической скамейке/кровати, прикрученной к стене, унитазе и умывальнике, зеркале из нержавеющей стали и решетках на двери.

То же самое и в Лос-Анджелесе, где в среднем происходит 15 арестов в день - в основном за общественное опьянение и часто за людей, пытающихся украсть взятые напрокат автомобили.

8. Морг Схипхола, Амстердам.

Печальная реальность такова, что люди умирают в пути и в воздухе - если вы слышите, как бортпроводник использует термин «Джим Уилсон» или «HR» (человеческие останки), вы можете быть уверены, что на борту есть гроб.

Для трупов, проезжающих через амстердамский аэропорт Схипхол , есть морг, который обрабатывает около 2000 тел в год.

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