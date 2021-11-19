«Хоть ложись и помирай»: В Бердске к 30-летнему пациенту с коронавирусом с низкой сатурацией две недели не может приехать скорая помощь, заявила мать

В Бердске мать 30-летнего Михаила рассказала, как к ее сыну на протяжении двух недель не мог приехать врач. Как сообщила Оксана Чуйко «Курьер.Среда», она неоднократно звонила в больницу и сообщала о течении болезни и состоянии сына, но все оказалось напрасно.
- Сын живет отдельно от меня. Он пил по началу противовирусные препараты. Думал, что все пройдет. Он работает на себя, мало с кем общается и поэтому не подумал, что может где-то заразиться. Потом у него пропала обоняние. Я позвонила в больницу, мне сказали, что «скорая» не поедет, врача никак не вызвать и нужно явиться на прием самому. Я еще спросила, как с высокой температурой человек сам может прийти в больницу? В итоге он съездил в поликлинику и сдал в субботу тест. Во вторник, спустя две недели, сообщили положительный результат теста по телефону и бросили трубку. Все. Делай, что хочешь. Чем лечиться - не сказали,- рассказала Оксана 19 ноября.
Как сказала Оксана, Михаил в настоящее время продолжает принимать антибиотик о котором ему сказали во время его самостоятельного посещения больницы, но курс уже заканчивается. Что делать дальше молодой человек не знает. Высокая температура продолжает держаться, а заниматься самолечением он не планирует.
- Я в прошлом году болела три недели. В стационаре я пролежала из-за самолечения. Ни до кого не достучаться. Я позвонила в больницу заведующей о том, что мы нуждаемся в выезде медиков. Она сказала так: «Сейчас девочкам адрес сообщу». Я даже не успела спросить, чем сыну лечится. У него из носа часто идет кровотечение. Сатурацию он специальным прибором измерил. Она у него 91. Не знает, что принимать и что делать. Хоть ложись и помирай! Я сама болею, но у меня тест отрицательный, проговорила Оксана.
Отметим, что ранее главный врач центральной городской больницы Алла Дробинская сообщала, что в городе выросло число вызовов медицинских специалистов на дом в два раза. Прирост произошел всего за семь дней. Также главный врач сказала, что руководители всех предприятий и организаций города должны показать пример своим сотрудникам, пройдя вакцинацию от коронавируса. Такое заявление было сделано на еженедельном заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции с участием мэра города.