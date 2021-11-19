Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Хоть ложись и помирай»: В Бердске к 30-летнему пациенту с коронавирусом с низкой сатурацией две недели не может приехать скорая помощь, заявила мать

8:24:1311/19/2021,Алина Бурова
0

У молодого человека часто идет кровотечение из носа. Обоняние отсутствует. Где он заразился опасным вирусом не знает, поскольку большинство своего времени проводит дома.

Звонки от семьи в городскую поликлинику поступали неоднократно. Фото: Pixabay

В Бердске мать 30-летнего Михаила рассказала, как к ее сыну на протяжении двух недель не мог приехать врач. Как сообщила Оксана Чуйко «Курьер.Среда», она неоднократно звонила в больницу и сообщала о течении болезни и состоянии сына, но все оказалось напрасно.

- Сын живет отдельно от меня. Он пил по началу противовирусные препараты. Думал, что все пройдет. Он работает на себя, мало с кем общается и поэтому не подумал, что может где-то заразиться. Потом у него пропала обоняние. Я позвонила в больницу, мне сказали, что «скорая» не поедет, врача никак не вызвать и нужно явиться на прием самому. Я еще спросила, как с высокой температурой человек сам может прийти в больницу? В итоге он съездил в поликлинику и сдал в субботу тест. Во вторник, спустя две недели, сообщили положительный результат теста по телефону и бросили трубку. Все. Делай, что хочешь. Чем лечиться - не сказали,- рассказала Оксана 19 ноября.

Как сказала Оксана, Михаил в настоящее время продолжает принимать антибиотик о котором ему сказали во время его самостоятельного посещения больницы, но курс уже заканчивается. Что делать дальше молодой человек не знает. Высокая температура продолжает держаться, а заниматься самолечением он не планирует.

- Я в прошлом году болела три недели. В стационаре я пролежала из-за самолечения. Ни до кого не достучаться. Я позвонила в больницу заведующей о том, что мы нуждаемся в выезде медиков. Она сказала так: «Сейчас девочкам адрес сообщу». Я даже не успела спросить, чем сыну лечится. У него из носа часто идет кровотечение. Сатурацию он специальным прибором измерил. Она у него 91. Не знает, что принимать и что делать. Хоть ложись и помирай! Я сама болею, но у меня тест отрицательный, проговорила Оксана.

Отметим, что ранее главный врач центральной городской больницы Алла Дробинская сообщала, что в городе выросло число вызовов медицинских специалистов на дом в два раза. Прирост произошел всего за семь дней. Также главный врач сказала, что руководители всех предприятий и организаций города должны показать пример своим сотрудникам, пройдя вакцинацию от коронавируса. Такое заявление было сделано на еженедельном заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции с участием мэра города.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
самолечениекоронавирусКовидсатурациянизкая сатурацияСкорая помощь.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что делать больному?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В организме Марины Хлебниковой врачи обнаружили алкоголь
8:16:32 11/19/2021
В организме Марины Хлебниковой врачи обнаружили алкоголь
В России могут изменить упаковки сигарет и алкоголя из-за государственной символики
8:09:27 11/19/2021
В России могут изменить упаковки сигарет и алкоголя из-за государственной символики
БердскВ Бердске 4 из 27 депутатов подписались под обращением в правительство против новой мусорной свалки: «Избиратели не просили», а «Единая Россия» еще думает
8:06:24 11/19/2021
В Бердске 4 из 27 депутатов подписались под обращением в правительство против новой мусорной свалки: «Избиратели не просили», а «Единая Россия» еще думает
«Настроена позитивно»: Адвокат 18-летней Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Москве, намерен обжаловать жесткий приговор
8:05:44 11/19/2021
«Настроена позитивно»: Адвокат 18-летней Валерии Башкировой, которая насмерть сбила двоих детей в Москве, намерен обжаловать жесткий приговор
Прогноз Анжелы Перл на 2022 год для каждого знака зодиака
8:00:12 11/19/2021
Прогноз Анжелы Перл на 2022 год для каждого знака зодиака
В Казани в больнице скончалась одна из отравившихся метанолом студенток
7:53:43 11/19/2021
В Казани в больнице скончалась одна из отравившихся метанолом студенток
Стали известны подробности о сгоревшей квартире Марины Хлебниковой
7:37:20 11/19/2021
Стали известны подробности о сгоревшей квартире Марины Хлебниковой
БердскКогда в Бердске начнут производить Mercedes, кто построит туалет в Микрорайоне и как попасть к эндокринологу: Собираем вопросы для мэра Евгения Шестернина
7:18:14 11/19/2021
Когда в Бердске начнут производить Mercedes, кто построит туалет в Микрорайоне и как попасть к эндокринологу: Собираем вопросы для мэра Евгения Шестернина
Стал известен способ попасть в кафе и рестораны Новосибирска без QR-кода
7:17:38 11/19/2021
Стал известен способ попасть в кафе и рестораны Новосибирска без QR-кода
Марина Хлебникова находится в медикаментозной коме с ожогами более 50% тела
7:14:56 11/19/2021
Марина Хлебникова находится в медикаментозной коме с ожогами более 50% тела