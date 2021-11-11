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В Бердске в два раза выросло число вызовов скорой помощи на дом, заявила главврач ЦГБ Алла Дробинская

9:34:2911/11/2021
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Прирост в два раза произошел всего за семь дней.

Врачей стали чаще вызывать на дом. Фото: Pixabay.com

В Бердске главный врач центральной городской больницы Алла Дробинская заявила, что в городе выросло число вызовов медицинских специалистов на дом. По словам медработника, число увеличилось в два раза. Прирост произошел всего за семь дней. Также главный врач сообщила, что руководители всех предприятий и организаций города должны показать пример своим сотрудникам, пройдя вакцинацию от коронавируса. Такое заявление было сделано на еженедельном заседании штаба по противодействию коронавирусной инфекции с участием мэра города.

– Неделю назад вызовов медиков от людей, которые подозревают наличие вируса в своем организме было порядка 150. На сегодня таких же звонков поступает около 320, – сообщила врач.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что на том же совещании мэр Бердска поручил своим замам отстранить от работы всех сотрудников, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса. Их обязанности будут распределены между другими сотрудниками предприятий с соответствующими надбавками к заработной плате за повышение нагрузки.

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коронавирусКовид вакцинаВызовы на дом.
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