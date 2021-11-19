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Чудесные открытки самым добрым докторам в День педиатра 20 ноября

11:15:4211/19/2021
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20 ноября - День педиатра, который отмечается во многих странах мира довольно давно.

День педиатра

С Днём педиатра поздравляю!
Желаю счастья и здоровья,
Пускай удача помогает,
Работа пусть идёт с любовью.

И сил прибудет, и веселья,
Чтоб трудных будней не бояться,
Пусть дни все длятся с настроением,
С улыбкой детской и прекрасной!

День педиатра

С Днем педиатра поздравляю!
Ты врач от Бога, как не посмотри.
Благополучия во всем желаю
И исполнялись чтоб твои мечты.

Пускай ведет всегда дорога
Лишь только к цели, лишь вперед.
Я повторюсь: Ты врач от Бога!
Пусть жизнь твоя всегда цветет.

День педиатра

Педиатры всем нужны,
Педиатры так важны,
Если б не было на свете,
То, болели б малыши!

Педиатр деток лечит, Помогает им во всем, И укольчик может сделать, И вопрос решить со сном.

И от сыпи вмиг избавит,
Маме дельный даст совет,
Педиатр все уж знает,
И его мудрее нет!

И сегодня, без сомнений,
Поздравлять должны друзья,
Тех, кто деток наших лечит,
Мчит на помощь к нам всегда!

От души желаем счастья,
Вам, товарищи врачи,
А еще вам и богатства,
Чтоб сбывались все мечты!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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