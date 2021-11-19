«Иначе штраф 300 000 рублей»: В Бердске с 21 ноября 2021 года водителей маршруток без вакцинации против коронавируса не пустят на рейс. И не только их

В Бердске не допустят на работу невакцинированных водителей маршруток. Об этом «Курьер.Среда» сегодня, 19 ноября, рассказала одна из жительниц города Наталья.
Как отметила девушка, объявление о приеме водителей на работу, она увидела в газете «Свидетель» вместе со своим мужем. В объявлении было указано, что шоферы требуются на маршрут №11 и №14. Важным условием, указанным в объявлении, стало условие соблюдения графика вакцинации будущих водителей.
Наталья решила позвонить по номеру упомянутому в рекламном сообщении. Обязательную вакцинацию водителей по телефону ей подтвердили.
- Сказали, что с 21 ноября запрещают выпускать на маршрут водителей без первого компонента вакцины. Иначе штраф 300 000 рублей. Перевозчик сказал, что невакцинированные водители попадают под отстранение. Когда я рассказала, что у мужа есть справка о медотводе, ответили, что с ней можно. Хоть на этом «спасибо». Что творится сейчас – это безобразно. Столько водителей могут остаться без работы? Наверняка же среди газелистов есть те, которые категорически не готовы прививаться из-за какой-то реакции организма или еще чего-нибудь, - высказала свое мнение Наталья.
«Курьер.Среда» не удалось связаться с директором ПАТП Бердска. Редакция хотела узнать, какой процент водителей рискует остаться без работы.
Стоит отметить, что сегодня, 19 ноября, в распоряжении редакции оказался и приказ мэра Бердска Евгения Шестернина. В нем указано об отстранении с 21 ноября от работы в городе тех, кто не имеет первый компонент против новой коронавирусной инфекции. Исключением могут стать лица у которых имеются противопоказания к профилактической прививке. Данный документ «Курьер.Среда» не обнаружил на официальном сайте администрации города. Ответ на вопрос:" Почему в постановлении «О вакцинации руководителей и работников муниципальных учреждений и предприятий города Бердска» отсутствует рукописная подпись Евгения Шестернина?" - пока не получен. Комментарий от руководителя пресс-центра будет сообщен дополнительно.