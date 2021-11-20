Метеоритный дождь Леониды: сверкающие падающие звезды украсят небо до 30 ноября 2021 года. Когда еще будут звездопады?

Метеоритный дождь начал украшать небо с 17 ноября. По данным Space.com, лучшее время для наблюдения - перед рассветом.
Для наилучших условий просмотра EarthSky рекомендует находиться в темном месте без света с минимально возможным загрязнением окружающей среды, пишет EXPRESS.
Однако при сильной облачности вы можете ничего не увидеть. Если быть точным, то идеальное место, чтобы полюбоваться падающими звездами, происходит около 8 часов утра по британскому времени, в утро пика.
Для наилучших условий просмотра EarthSky рекомендует находиться в темном месте без света с минимально возможным загрязнением окружающей среды. Еще говорят, что лучше всего небо с закрытой луной.
Однако при сильной облачности вы можете ничего не увидеть. Консультативное сообщение из Метеорологического бюро, по-видимому, подтвердило, что может быть трудно мельком увидеть метеоритный поток.
В Твиттере было написано: «Пик метеорного потока Леонид на этой неделе. Яркая луна сегодня вечером может затруднить их обнаружение, но лучший шанс увидеть - между полуночью и рассветом. Леониды ярко горят, но движутся очень быстро, так что не спускайте глаз».
Леониды названы так потому, что лучистая точка ливня, откуда метеоры, кажется, расходятся веером, расположена в созвездии Льва, льва.
По данным НАСА, упомянутый метеоритный мусор исходит от кометы 55P / Tempel-Tuttle, небольшой кометы шириной около 2,24 мили.
По данным НАСА, комета несется в космосе со скоростью 44 мили в секунду. Метеорный поток Леонид случается каждый год в ноябре, когда орбита Земли пересекает орбиту кометы Темпеля-Туттля. Комета движется вокруг Солнца каждые 33,3 года, оставляя за собой след из обломков пыли, сообщает Space.com. Когда орбита Земли пересекает этот след из обломков, части кометы падают на поверхность планеты.
Сопротивление или сопротивление воздуха в атмосфере Земли заставляет крошки кометы нагреваться и загораться, превращаясь в горящие огненные шары, называемые метеорами.
Эти кометные крошки обычно имеют размер с песчинку или горошину, поэтому они, как правило, полностью сгорают, прежде чем столкнуться с поверхностью Земли. Космические камни, пережившие весь путь к Земле, называются метеоритами. Но метеоритный дождь Леонид, скорее всего, не принесет никаких метеоритов.
Американское космическое агентство отмечает, что метеорный поток Леонид продлится до 30 ноября. Метеорный поток Геминиды также будет виден с 13 по 14 декабря. Метеорный поток Урсиды также назначен на 22 декабря.