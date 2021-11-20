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Вскрытие легких пациентов с коронавирусом указало на новый путь лечения: что обнаружили врачи?

6:00:4611/19/2021,по NIH / Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний
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Ученые говорят, что их данные выявили тенденции, которые могут помочь в разработке новых терапевтических средств от COVID-19 и точной настройке, когда использовать существующие терапевтические средства на разных стадиях прогрессирования заболевания.

SARS-CoV-2 напрямую инфицировал базальные эпителиальные клетки в легких, препятствуя их основной функции по восстановлению поврежденных дыхательных путей и легких и созданию здоровой ткани. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Вскрытие легких и образцы плазмы людей, умерших от COVID-19, предоставили более четкую картину того, как вирус SARS-CoV-2 распространяется и повреждает ткань легких. Ученые из Национального института здоровья и их сотрудники говорят, что информация, опубликованная в Science Translational Medicine, может помочь предсказать тяжелые и продолжительные случаи COVID-19, особенно среди людей с высоким риском, и дать информацию об эффективных методах лечения, пишет medicalxpress.com.

Хотя исследование было небольшим - образцы легких из 18 случаев и образцы плазмы. По шести из этих случаев - ученые говорят, что их данные выявили тенденции, которые могут помочь в разработке новых терапевтических средств от COVID-19 и точной настройке, когда использовать существующие терапевтические средства на разных стадиях прогрессирования заболевания. Полученные данные включают подробную информацию о том, как SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, распространяется в легких, манипулирует иммунной системой, вызывает широко распространенный тромбоз, который не разрешается, и нацелен на сигнальные пути, которые способствуют легочной недостаточности, фиброзу и нарушению восстановление тканей. Исследователи говорят, что эти данные особенно актуальны для ухода за пациентами COVID-19, которые являются пожилыми людьми, страдают ожирением или диабетом - все они считаются группами высокого риска для тяжелых случаев. Образцы исследования были от пациентов, у которых было хотя бы одно состояние высокого риска.

В исследование были включены пациенты, умершие в период с марта по июль 2020 года, при этом время смерти варьировалось от трех до 47 дней после появления симптомов. Эти различные временные рамки позволили ученым сравнить краткосрочные, промежуточные и долгосрочные случаи. В каждом случае были обнаружены результаты, соответствующие диффузному повреждению альвеол, которое препятствует правильному притоку кислорода в кровь и в конечном итоге делает легкие утолщенными и жесткими.

Они также обнаружили, что SARS-CoV-2 напрямую инфицировал базальные эпителиальные клетки в легких, препятствуя их основной функции по восстановлению поврежденных дыхательных путей и легких и созданию здоровой ткани. Этот процесс отличается от того, как вирусы гриппа атакуют клетки легких. Это дает ученым дополнительную информацию, которую можно использовать при оценке или разработке противовирусных препаратов.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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