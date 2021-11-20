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Перманентный макияж и визит к косметологу лучше не назначать на эти дни по лунному календарю в конце ноября и декабре 2021 года

7:15:0111/19/2021
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Процедура перманентного макияжа является очень популярной в индустрии красоты и, чтобы выбрать благоприятный для нее день, необходимо обратиться к лунному календарю.

Перманентный макияж считается отличной процедурой для тех девушек, которые не любят ежедневный макияж и стремятся подчеркнуть свою естественную красоту. Фото: Pixabay.com
Перманентный макияж считается отличной процедурой для тех девушек, которые не любят ежедневный макияж и стремятся подчеркнуть свою естественную красоту. Фото: Pixabay.com

Многие женщины стремятся сохранить свою красоту, а также поддерживать ее на протяжении долгого времени. Однако траты на косметические средства для макияжа иногда превышают все ожидания, а результат того совсем не стоит. Все чаще представительницы прекрасного пола прибегают к процедуре перманентного макияжа, который стоит недорого, держится на коже от нескольких месяцев, до нескольких лет, а также экономит значительную часть бюджета и оберегает от ненужных трат. Чтобы макияж вас устроил, необходимо тщательно подходить к подбору мастера: знакомиться с его профилями в социальных сетях, смотреть работы и сертификаты и дипломы о прохождении различных курсов. Только в этом случае можно доверять профессионализму мастера и его честности при проведении процедуры для клиента.

Однако не только опыт мастера и его умения играют решающую роль в таком тонком деле. Всем известно, что лунные фазы и циклы играют важную роль в жизни людей и всего окружающего их пространство. Если вы затрудняетесь выбрать день, в который хотели бы посетить кабинет мастера по перманентному макияжу, то загляните в лунный календарь. Он подскажет вам, какой день подходит для этого занятия, а в какой период лучше вообще отказаться от любого косметического вмешательства.

Лунный календарь перманентного макияжа на конец ноября и декабрь 2021 года.

Ноябрь.

Конец ноября попадает под влияние ретроградной Венеры, поэтому это время является наиболее удачным для любых уходовых и косметологических процедур, поскольку женская энергия планеты этому очень сильно способствует.

Благоприятные дни для процедуры: 22, 23, 24, 25, 26, 28 ноября.
Неблагоприятные дни для процедуры: 20, 21, 29, 30 ноября.

Декабрь.

В начале декабря ретроградная Венера все еще сильна, однако к концу месяца ее влияние сильно ослабнет и проведение любых косметологических процедур будет рискованным. Подумайте несколько раз прежде, чем записаться на процедуры.

Благоприятные дни для процедуры: 2, 3, 6, 7, 9, 11, 16, 17, 20, 21, 28, 30 декабря.
Неблагоприятные дни для процедуры: 1, 4, 5, 8, 12, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 31 декабря.

Остальные дни, не указанные в списке благоприятных и неблагоприятных, являются нейтральными.

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