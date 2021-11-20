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Как прием препаратов, подавляющих иммунитет, влияет на тяжесть исхода при коронавирусе?

5:30:3711/19/2021,при Университете Джона Хопкинса Блумберга школы общественного здравоохранения
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В целом люди, принимающие иммунодепрессанты, могут быть уверены, что они могут безопасно продолжать делать это во время этой пандемии.

Обсуждается открытие ритуксимаба и предлагается два возможных пути для пациентов и врачей. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Крупное общенациональное исследование случаев COVID-19, проведенное учеными из школы общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса, показало, что люди, принимающие лекарства, подавляющие иммунную систему, например, для предотвращения отторжения трансплантата или лечения рака, в целом не имеют более высокий риск смерти от COVID-19 или включения искусственной вентиляции легких, чем госпитализированные пациенты с COVID-19 без иммуносупрессии.

Исследователи проанализировали электронные медицинские карты взрослых, госпитализированных с COVID-19 с января 2020 года по июнь 2021 года, охватив 222 575 человек, в том числе 16 494-7 процентов от общего числа случаев в период исследования, в которых пациенты принимали иммунодепрессанты до госпитализации. Исследователи разделили эти лекарства на 17 классов и обнаружили, что ни одно из них не связано со значительно повышенным риском включения аппарата искусственной вентиляции легких, что свидетельствует о серьезном заболевании COVID-19 ,пишет medicalxpress.com.

Результаты были опубликованы 15 ноября в журнале The Lancet Rheumatology.

«В целом люди, принимающие иммунодепрессанты, могут быть уверены, что они могут безопасно продолжать делать это во время этой пандемии», - говорит ведущий автор исследования Кайт Андерсен, магистр наук, докторант отдела эпидемиологии Bloomberg School.

«Эти результаты обнадеживают и важны, учитывая, насколько часто используются эти лекарства», - говорит Г. Калеб Александер, профессор эпидемиологии школы Bloomberg.

По оценкам, в США около 10 миллионов людей с ослабленным иммунитетом. Люди, принимающие иммунодепрессанты для трансплантации органов, аутоиммунные заболевания , рак и другие состояния, рассматривались в начале пандемии как потенциально подверженные повышенному риску тяжелых исходов, учитывая их ослабленная иммунная система. С другой стороны, некоторые повреждения легких и других органов при тяжелой форме COVID-19 происходят в меньшей степени из-за прямого вирусного повреждения, а в большей из-за гиперактивации иммунитета. К лету 2020 года врачи лечили тяжелую форму COVID-19 иммунодепрессантами, такими как дексаметазон. Первоначально не было ясно, увеличивает или снижает длительный прием иммунодепрессантов риск тяжелой формы COVID-19.

В небольшом предварительном исследовании, опубликованном ранее в этом году, Андерсен, Александр и их коллеги не обнаружили значительной связи между хроническим использованием иммуносупрессивных препаратов и искусственной вентиляцией легких или риском смерти - предполагая, что, возможно, любая повышенная восприимчивость к инфекции и вирусному распространению может быть уравновешена пониженная восприимчивость к опасным воспалениям. В этом более раннем исследовании были проанализированы медицинские карты более 2000 госпитализированных пациентов с COVID-19 из сети Johns Hopkins Medicine.

Новое исследование, основанное на общенациональном наборе данных, собранном Национальным когортным коллективом COVID, охватило выборку пациентов с COVID-19, которая была более чем в 100 раз больше, чем предварительное исследование. Исследование показало, что в целом госпитализированные пациенты с COVID-19, принимающие иммунодепрессанты, не сталкивались со значительным повышением риска смерти от COVID-19 по сравнению с госпитализированными пациентами с COVID-19 без иммуносупрессии.

Из 303 препаратов, исследованных в исследовании, авторы обнаружили, что один препарат, ритуксимаб, препарат моноклональных антител, нацеленный на продуцирующие антитела В-клетки, был связан со значительно повышенным риском смерти по сравнению с аналогичными с медицинской точки зрения госпитализированными пациентами с COVID-19. Ритуксимаб используется при серьезных заболеваниях, таких как рак или аутоиммунное заболевание, которое не поддается лечению другими методами.

В анализ были включены 153 больных раком, принимавших ритуксимаб, и 100 пациентов, принимавших ритуксимаб по поводу ревматологического состояния. После учета пола, возраста, состояния здоровья и других факторов риск смерти онкологических больных, принимавших ритуксимаб, был более чем в два раза, а риск для пациентов с ревматологическим заболеванием был почти на три четверти выше по сравнению с аналогичными с медицинской точки зрения людьми в учиться.

«Учитывая это открытие, пациенты, принимающие ритуксимаб, должны обсудить возможные варианты со своим врачом», - говорит Андерсен. «Как минимум, люди, принимающие ритуксимаб, должны продолжать защищать себя от развития COVID-19. Это также делает еще более важным, чтобы люди, которые принимали ритуксимаб, прошли вакцинацию».

В комментариях к статье в The Lancet Rheumatology обсуждается открытие ритуксимаба и предлагается два возможных пути для пациентов и врачей - применение ритуксимаба или использование альтернативных методов лечения.

Анализ Андерсена и его коллег также связал относительно новый класс иммуносупрессивных препаратов, называемых ингибиторами JAK, которые используются для лечения артрита, воспалительных заболеваний кишечника и других воспалительных состояний, со значительно более низким риском - 58% - COVID-19-ассоциированных заболеваний. -больничная смерть. Ингибиторы JAK, такие как барицитиниб, недавно стали использоваться для лечения тяжелой формы COVID-19.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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