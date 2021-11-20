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19.11
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Симптомы недержания: 10 советов, которые помогут избежать этой неприятности

8:00:1211/19/2021,MIRANDA SLADE
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Стрессовое недержание - это когда вы можете немного помочиться, когда ваш мочевой пузырь находится в состоянии стресса, то есть когда вы кашляете, чихаете, смеетесь или занимаетесь спортом.

Недержание мочи встречается гораздо чаще, чем недержание кала. Фото: Pixabay

Недержание - это неудобное состояние, из-за которого вы можете чувствовать себя неуверенно. Однако это встречается гораздо чаще, чем вы думаете. Вот десять шагов, которые вы можете предпринять, чтобы избежать недержания мочи.

Миллионы британцев страдают от недержания мочи в той или иной форме: это может быть странная утечка мочи из-за слишком сильного смеха, а для других - более серьезное заболевание. Возможно, вам будет немного неловко заниматься недержанием, но это очень распространенное явление, и есть несколько простых советов, которые вы можете сделать дома, чтобы избежать утечек.

Недержание может относиться к неспособности контролировать свой мочевой пузырь (недержание мочи) или кишечник (недержание кала): другими словами, это когда вы не можете удержать его, пишет express.co.uk.

Недержание мочи встречается гораздо чаще, чем недержание кала. По оценкам NHS, от трех до шести миллионов взрослых в Великобритании в той или иной степени страдают недержанием мочи. Это означает, что время от времени вы можете выделять немного мочи.

Однако существуют разные типы недержания мочи, это:


  • Стрессовое недержание мочи.
  • Настойчивое недержание мочи.
  • Смешанное недержание мочи.
  • Недержание мочи.
  • Полное недержание мочи.

Двумя наиболее распространенными типами недержания мочи являются недержание при напряжении и недержание мочи при позывах.

Стрессовое недержание - это когда вы можете немного помочиться, когда ваш мочевой пузырь находится в состоянии стресса, то есть когда вы кашляете, чихаете, смеетесь или занимаетесь спортом.

Этот тип недержания мочи чаще всего встречается после рождения ребенка, повышенного давления на живот в результате беременности или избыточного веса или из-за других мышечных заболеваний.

Призывающее недержание мочи - это когда у вас внезапно возникает желание сходить в туалет, и вы не можете успеть вовремя: обычно у вас всего несколько секунд, чтобы броситься в туалет.

Этот тип недержания мочи обычно возникает из-за проблемы с мышцами мочевого пузыря, которые называются мышцами детрузора, которые слишком часто сокращаются, вызывая внезапное желание сходить в туалет.

Это может быть вызвано, среди прочего, употреблением слишком большого количества алкоголя, запором или недостаточным количеством жидкости.

Если вы время от времени испытываете недержание мочи, у вас может возникнуть соблазн списать его на «просто одну из этих вещей», но вам следует поговорить об этом со своим врачом.

Врач захочет исключить что-либо более серьезное, вызывающее у вас недержание мочи. Однако многие люди могут самостоятельно вылечить недержание мочи. Следующие десять советов рекомендованы NHS для людей с недержанием мочи.

1 - Делайте упражнения для тазового дна

Упражнения для тазового дна предназначены для сжатия и укрепления мышц мочевого пузыря, ягодиц и гениталий.

Возможно, вам придется попрактиковаться в них некоторое время, чтобы получить правильные результаты и увидеть результаты, но они рекомендуются всем, кто страдает недержанием мочи.

2 - Бросьте курить

Есть еще много причин отказаться от этой нездоровой привычки, но кашель курильщика может оказывать дополнительное давление на мочевой пузырь.

3 - Измените режим упражнений

Некоторые упражнения, которые вы выполняете в тренажерном зале, в том числе приседания и другие высокоэффективные движения, могут оказывать давление на мышцы тазового дна.

Итак, вот повод отказаться от приседаний, которые вы так долго искали!

Вместо этого рекомендуется пилатес, так как он оказывает малое воздействие и укрепляет мышцы кора.

4 - Избегайте тяжелой атлетики

Поднятие тяжестей увеличивает нагрузку на мышцы тазового дна, поэтому этого лучше избегать.

5 - Поддерживайте здоровый вес

Избыточный вес может оказывать большее давление на живот и вызывать рост жировой ткани вокруг мочевого пузыря.

Похудение на несколько фунтов может помочь при недержании мочи.

6 - Не игнорируйте запор

Запор приводит к напряжению мышц тазового дна, которое со временем ослабляет их.

Если вы часто испытываете запор, поговорите со своим врачом о том, как вы можете изменить свой рацион, например, есть больше клетчатки.

7 - Пейте меньше кофеина

Кофеин может раздражать мочевой пузырь и вызывать сильную мочу, усугубляя недержание мочи.

8 - Сократите употребление алкоголя

Алкоголь также заставляет вас чаще мочиться - это так называемое мочегонное средство, которое усугубляет недержание мочи.

9 - Пейте больше воды

В отличие от предыдущих двух шагов, вам не следует сокращать потребление воды.

Питье большого количества воды важно для поддержания здоровья мочевого пузыря, а употребление слишком малого количества воды уменьшит его емкость.

10 - Избегайте острой или кислой пищи

Было обнаружено, что и острая пища, и цитрусовые усугубляют недержание мочи, поэтому старайтесь избегать их или по возможности сокращайте их.

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