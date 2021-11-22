В Бердске полыхавшая алым пламенем баня на ул. Энтузиастов попала на видео

В Бердске 22 ноября на ул. Энтузиастов, 55 произошел пожар. Очевидцы события ранним утром сообщили «Курьер.Среда», что загорелась баня.
Как сообщили в ОНД Бердска, травмированных и погибших нет. В результате пожара огнем уничтожен и частично поврежден банный комплекс на площади 300 кв. м. Причину пожара предстоит установить дознавателям.
Отметим, что пожары наносят большой ущерб людям и всему государству в целом. Так, 18 ноября в Бердске произошел пожар в СНТ «Запрудный». Семья, проживавшая в сгоревшем доме, успела спастись, но осталась без крыши над головой и без всего, необходимого для жизни. Предположительно, причиной пожара стала печь в доме. Сейчас семью приютили родственники на ул. Рогачева. Погорельцы готовы принять любую помощь от неравнодушных бердчан.
- Семья успела выбежать, в чем были - в пижамах. Семья лишилась жилья. Выгорело внутри дома все полностью. Дорогие, уважаемые люди, давайте не останемся равнодушными к беде. Помогите, пожалуйста. Семья осталась без ничего. Нужно все: постельное белье, подушки, одеяла, матрасы, посуда, средства личной гигиены, канцелярия для школы, учебники, рюкзаки, ранец и другое. Остались без крова Дергачева Екатерина (37 лет), ее муж Дергачев Николай (49 лет), их дочь 15 лет и сын 13 лет. Необходимы вещи: женщине - одежда 50-52 размера, обувь (40-41); мужчине - одежда (54-56), обувь (42-43); девочке - одежда (46-48), обувь (39-40); мальчику одежда (44), обувь (42). Девочка учится в 9 классе, мальчик в 7-м,- написали знакомые семьи.
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