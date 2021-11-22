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В Новосибирске двое солдат решили наказывать педофилов и заманили одного из любителей детей к себе домой

9:58:2911/22/2021
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Они жестоко его избили и забрали карту с деньгами.

Суд приговорил двух солдат к реальным срокам лишения свободы. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске двое солдат Данил Кельдышев и Тариэл Павляшвили создали страницу в социальных сетях, выложив туда фотографию жены Кельдышева. Они указали возраст и пол: девочка, 15 лет. Когда им написал некий молодой человек, они пригласили его к себе домой и нарядившись в военную форму ожидали гостя. А когда тот приехал молодые люди приняли избивать жертву развода, чтобы получить с него денежные средства.

Затем молодые люди погрузили свою жертву в автомобиль и сказали, что повезут его в отделение полиции, однако завернули в ближайший гаражный кооператив и продолжили избивать мужчину. Когда нападавшие предложили им заплатить, потерпевший отказался. Тогда путем истязаний они заполучили пароль от банковской карточки, с которой было снято 220 тыс. рублей, а с мужчины была взята расписка о выплате данных денежных средств.

Однако деньги принадлежали сестре мужчины, который подвергся избиению и издевательствам. Ему пришлось обратиться в территориальное отделение полиции с заявлением об ограблении. Подробностей заявитель рассказывать не стал, однако полицейские сами раскрыли дело и передали его на рассмотрение в суд. Судья приговорил двоих молодых людей к лишению свободы сроками на два и четыре года.

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