Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
22.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Заключенный укусил охранника при обыске перед отправкой штрафной изолятор в колонии Калининграда

11:03:1211/22/2021
0

24-летний "сиделец", осужденный на 10 лет за целую серию преступлений, получит еще срок за нападение на представителя власти.

В колонии осужденный может получить еще пять лет к сроку за укус. Фото: Flickr

В Калининграде в отношении 24-летнего заключенного исправительной колонии №9, который укусил сотрудника УФСИН, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

У «сидельца» был срок 10 лет за то, что он совершал грабежи, кражи, угонял автомобили и похищал документы. По версии следователей, осужденного должны были отправить в ШИЗО за умышленное повреждение камеры видеонаблюдения в одном из помещений колонии. Перед тем, как поместить нарушителя в камеру штрафного изолятора его обыскивал охранник, в это время он и получил укус в предплечье.

Теперь осужденный стал фигурантом еще одного уголовного дела, его подозревают в применении силы в отношении сотрудника ФСИН не опасное для жизни. За данное преступление ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
заключенныйохранникукусил
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Его там уже наверно "наказали"?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Реклама

Последние новости

Заключенный укусил охранника при обыске перед отправкой штрафной изолятор в колонии Калининграда
11:03:12 11/22/2021
Заключенный укусил охранника при обыске перед отправкой штрафной изолятор в колонии Калининграда
Мощный геомагнитный всплеск в ноябре-2021: чем опасен, и кому нужно быть максимально осторожным 28-29 ноября?
11:00:36 11/22/2021
Мощный геомагнитный всплеск в ноябре-2021: чем опасен, и кому нужно быть максимально осторожным 28-29 ноября?
Больше сотни мигрантов госпитализированы с белорусско-польской границы
10:59:10 11/22/2021
Больше сотни мигрантов госпитализированы с белорусско-польской границы
В Новосибирске суд вынес приговор душителю женщин в городском парке
10:50:45 11/22/2021
В Новосибирске суд вынес приговор душителю женщин в городском парке
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника
10:40:03 11/22/2021
Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект, запрещающий указывать в СМИ национальность преступника
В самолете во время перелета из Омска в Санкт-Петербург скончалась пассажирка
10:20:09 11/22/2021
В самолете во время перелета из Омска в Санкт-Петербург скончалась пассажирка
В Новосибирске двое солдат решили наказывать педофилом и заманили одного из любителей детей к себе домой
9:58:29 11/22/2021
В Новосибирске двое солдат решили наказывать педофилом и заманили одного из любителей детей к себе домой
В Москве расстреляли актера театра и кино Николая Мариморовича
9:42:42 11/22/2021
В Москве расстреляли актера театра и кино Николая Мариморовича
Невролог сообщил, что после ковида может развиться заикание
9:32:55 11/22/2021
Невролог сообщил, что после ковида может развиться заикание
В Ростовской области трое детей скончались от отравления мясом. Еще один малыш и родители в реанимации
9:27:09 11/22/2021
В Ростовской области трое детей скончались от отравления мясом. Еще один малыш и родители в реанимации
Реклама