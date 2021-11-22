Заключенный укусил охранника при обыске перед отправкой штрафной изолятор в колонии Калининграда

В Калининграде в отношении 24-летнего заключенного исправительной колонии №9, который укусил сотрудника УФСИН, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
У «сидельца» был срок 10 лет за то, что он совершал грабежи, кражи, угонял автомобили и похищал документы. По версии следователей, осужденного должны были отправить в ШИЗО за умышленное повреждение камеры видеонаблюдения в одном из помещений колонии. Перед тем, как поместить нарушителя в камеру штрафного изолятора его обыскивал охранник, в это время он и получил укус в предплечье.
Теперь осужденный стал фигурантом еще одного уголовного дела, его подозревают в применении силы в отношении сотрудника ФСИН не опасное для жизни. За данное преступление ему грозит наказание до 5 лет лишения свободы.