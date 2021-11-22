Смерть автомобильного блогера Саида Губденского, который разбился вместе с другом на Кутузовском в Москве, прокомментировали друзья

В Москве в эти выходные случилась страшная авария, в которой погиб известный автомобильный блогер Саид Губденский и его дуг - президент общественной организации «Федерация автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана» Заур Ибрагимов. ДТП произошло субботним вечером, 20 ноября, на Кутузовском проспекте. BMW блогера, который он приобрел всего неделю назад, вылетел на встречку и столкнулся с несколькими авто. От полученных травм, Губденский погиб на месте ДТП, а вот друг блогера Заур Ибрагимов дотянул до больницы и умер через несколько часов. Также пострадали и пассажиры нескольких машин, в которые врезался Губденский. После жуткого ДТП, движение на Кутузовском восстановили лишь спустя несколько часов. По предварительным данным от ГИБДД, причина аварии - летняя резина на машине Губденского и опасная манера езды, так называемая «игра в шашки». Кроме этого, у автомобильного блогера не оказалось ни видеорегистратора, ни номеров, ни страховки на машине. «Курьер.Среда» 21 ноября решил восстановить всю картину произошедшего: с друзьями, знакомыми, и ответить на самый главный вопрос: была ли эта авария, унесшая жизнь двоих многодетных отцов, по вине 28-летнего блогера.
Был лишен прав, но продолжал «хасанить» по МосквеЗа свои карьеру автомобильного блогера Губденский заработал репутацию гонщика и нарушителя ПДД. В его соцсетях множество видео гонок по улица Москвы и Дагестана. После гибели блогера стало известно, что года назад Губденского лишали прав на 7 месяцев. Кроме этого, у 28-летнего авто-блогера оказалось 13 неоплаченных штрафов. В МВД Дагестана «Курьер.Среда» прокомментировали гибель земляка Саида Губденского.
- Молодой блогер не раз появлялся на нашей странице. Мы публиковали его нарушения, распространяемые в сети, потом общались лично. Он искренне не понимал причину такого внимания к его видео. Объяснял, что тонировка не должна быть под запретом, а скорость - это адреналин. Самые искренние соболезнования родителям, родным и близким погибших ребят! Терпения и сил пережить тяжёлую утрату, - сообщили в МВД Республики Дагестан «Курьер.Среда» 21 ноября.
Кстати, незадолго до гибели, Губденский разместил пост, где он «хасанит» (гоняет) по Москве. По некоторым роликам, прокуратура Москвы начала проверку, как и по факту ДТП.
Близкий друг погибшего блогера Ибрагим рассказал «Курьер.Среда» 21 ноября, что Губденский был не прочь погонять, но всегда осуждал за это других.
- Саид мне слово давал. Сам неоднократно обращался к молодежи, чтоб не нарушали и не превышали скоростной режим. Надеюсь многим другим любителям погонять будет уроком и задумаются над смыслом своих поступков за рулём. Какие бы вы асы водители не были бы, дорога ошибок не прощает, и вы не остановите машину, когда вы захотите, и все может закончиться трагическими последствиями, - Ибрагим.
Гонщиком был не только автомобильный брогер, но и его друг - Заур Ибрагимов. Однако 32-летний многодетный отец предпочитал гонять не по улицам Москвы, а официально. Год назад на соревнованиях в Чечне он поставил мировой рекорд по преодолению отрезка. Тогда же Заур рассказал в интервью журналистам, что он за популяризацию и легализацию автомобильных гонок, но только в специально отведенных под соревнования местах. Позже Министерство спорта Дагестана выразило соболезнования в связи с гибелью Ибрагимова. У мужчины осталось трое детей. Другой близкий друг погибших тоже блогер - Сапар поделился: трагедия этих выходных выбила из колеи.
- Он был щедрый. Он всегда был простым, не было, что нужно марку держать, всегда был простым. Когда были разговоры про Москву, чтобы уехать, он всегда говорили, что Дагестан ему нравится. Когда погибают люди, всегда говорят: а я бы вот поговорили или что-то еще, но смерть настигает. Поэтому поговорите с вашими родными, близкими, - рассказал друг погибших Сапар.
За несколько часов до смерти перевели огромную сумму в фонд помощи детямПосле смерти двух друзей в аварии на Кутузовском, в сети появилась информация, что мужчины перевели 3 млн рублей на благоворительность за несколько часов до гибели анонимно. На страничке фонда появился пост следующего содержания.
- Не все знают о другой стороне жизни трагически погибших накануне. Саид Губденский и Заур Ибрагимов незадолго до случившегося пожелали перевести в фонд деньги в качестве садака. По 1 500 000 рублей каждый.⠀В ходе беседе они узнали, что есть несколько актуальных сборов, которые ждали своей очереди.⠀Это взрослые и дети с тяжёлыми патологиями.⠀Сделать они это намеревались скрытно. И деньги поступили на счёт Фонда в вечер пятницы. Благодаря этой помощи было закрыто 18 сборов на сумму 3 000 000₽. Мы даже не успели выставить их в ленту приложения. Это колоссальная помощь, за которую мы искренне благодарим Саида и Заура! Поэтому несмотря на пожелания погибших все скрыть, решили рассказать об этом. Пусть чаша благих деяний и добрых намерений Саида и Заура окажется переполненной. Просим Создателя даровать терпения родным и близким погибших, - сообщалось в посте фонда.
Однако документов о переводах пока не появилось. Тем временем, друзья, близкие и подписчики блогера делятся воспоминаниями и гадают: что же могло стать причиной ДТП.
⠀
- Саид, я до сих пор не могу поверить. я знаю что что видишь это сообщение. я искренне соболезную. Ты был прекрасным человеком. Спасибо тебе за все, - рассуждала одна из блогеров под последним постом погибшего.
- Удивляюсь с людей которые пишут « доездился » и т.д. Люди, что с вами? Там же видео есть с обеих ракурсов, где четко видно что машину занесло, автовладельцы знают, как это происходит. Скользкая дорога, гололёд, на ходу машина может сломаться, колёса вылететь и т.д. Есть такое понятие «не ты, так в тебя». На его месте мог оказаться и не знаменитый человек. Посмотрите в Интернете сколько подобных аварий ежедневно происходят. Люди засыпают за рулём, машина подводит, дороги непонятные, погодные условия, всё вместе может повлиять. Не думайте что каждый из вас вечен или сможет избежать смерти. У каждого своё свыше уже с рождения предписано, - пишет один из подписчиков Губденского.
На аварию отреагировал и Илья Варламов. В соцсетях журналист сообщил, что всех, кто демонстративно нарушает правила дорожного движения и придерживается дерзкого стиля вождения, нужно отправлять на один год в лес "кормить комаров". По словам журналиста, пострадавший в данной аварии нарушал ПДД на протяжении нескольких лет, а в своем Instagram делился этим с подписчиками и "собирал лайки".
– Смерти человека можно было бы избежать, если бы сотрудники ГИБДД выполняли свою работу, ну или работники Следственного комитета России. Поведение, которое было у погибшего и виновника аварии – подготовка к убийству на дороге, – пишет Варламов в своем профиле в Instagram.
Пока о дате и месте похорон Губденского и Ибрагимова точно неизвестно, скорее всего тела уроженцев Дагестана повезут на Родину.