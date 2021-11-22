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В Новосибирске суд вынес приговор душителю женщин в городском парке

10:50:4511/22/2021
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Мужчину приговорили к 7,5 годам лишения свободы.

Мужчина получил более пяти лет лишения свободы. Фото: Pexels.com

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор в отношении мужчины, который ранее был неоднократно судим. Его обвинили в совершении преступлений, предусмотренных сразу по четырем статьям уголовного кодекса РФ. Такое сообщение появилось на официально сайте Следственного комитета России по Новосибирской области. По предварительным данным, 46-летний мужчина совершил два нападения на женщин в 2020 году недалеко от «Березовой рощи».

Одно из них было осуществлено 8 августа, когда подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения, он подошел на улице к женщине, чтобы познакомиться с ней. Однако его собеседница отказала ему, после чего он решил напасть на нее сзади и придушить. Когда жертва злоумышленника потеряла сознание, он потащил ее в безлюдное место, где совершил несколько действий сексуального характера и попытался изнасиловать ее.

Через несколько дней преступник опять оказался на той же местности, но уже в ночное время суток. Тогда он увидел девушку, которая шла в беспроводных наушниках «AirPods Pro», они стоят 20 тыс. рублей. Преступник приступил к слежке, а когда они с девушкой оказались в безлюдном месте, он напал на жертву со спины и принялся ее душить, однако девушке пострадавшей вырваться. Рецидивист решил покинуть место преступления и скрылся.

Суд признал виновным мужчину в совершении данных преступлений и посчитал доказательства следователей достаточными для вынесения обвинительного приговора: 7,5 лет лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

В Новосибирске суд приговорил подсудимого к 7,5 годам лишения свободы. Фото: Следственный комитет.

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