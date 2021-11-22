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Три сестры отравились насмерть в приемной семье, их брат попал в реанимацию на Кубани

12:04:3211/22/2021
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В благополучной многодетной семье произошла трагедия. Родители тоже лежат в больнице в тяжелом состоянии. На ужин они ели свинину со своего подворья.

Трое детей из одной семьи уже скончались после отравления. Фото: Flickr

В Ростовской области в станице Бессергеневской произошла трагедия. Все дети и отец с матерью отравились вечером 21 ноября. На утро 22 ноября стало известно о смерти шестилетней девочки, сообщили в СУ СКР по региону. Теперь из четырех детей живым остался только один мальчик 9 лет, который находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В воскресенье семью нашла фельдшер местного ФАП, она обнаружила тело семилетней девочки. Трое детей и родители находились в тяжелом состоянии - всех срочно отправили в больницу. Через несколько часов стало известно что скончалась восьмилетняя девочка, теперь скончалась еще одна.

В живых остался мальчик 9 лет и родители — 43-летняя мать, которая лежит в тяжелом состоянии, и 42-летний отец в состоянии средней тяжести. Известно, что погибшие сестры были приемными.

В настоящее время проводится проверка с целью выявления причин смертельного отравления в семье. У специалистов есть две версии — пищевое отравление и угарный газ. Как сообщили в телеграм-канале «112», на ужин вся семья ела свинину, выращенную своими руками.

Многодетная семья была на хорошем счету, о ней отзываются как о благополучной. Родители занимались разведением хозяйства.

Эксперты взяли пробы мяса и других продуктов, которые употребляли отравившиеся.

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