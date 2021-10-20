В Бердске показали лица новых депутатов: Народные избранники назначили время и место свиданий с горожанами

На сайте мэрии Бердска обновили информацию о депутатах горсовета, поскольку состав депутатского корпуса изменился после сентябрьских выборов. И сейчас, через месяц после подведения итогов голосования, бердчане могут увидеть в лицо своих депутатов, которые будут отстаивать их интересы в представительном органе власти следующие 5 лет. Каждый из местных парламентариев уже обозначил время и место встреч со своими избирателями.
Из 27 народных избранников в новом созыве горсовета 11 новых людей. Остальные были депутатами предыдущего созыва. Напомним, что депутатский корпус в ходе голосования 17-19 сентября сформировали 32 338 избирателей - 38,14% общего числа имеющих в Бердске право голоса, внесенных в избирательный список.
По итогам решения бердской ТИК избранными депутатами признаны (порядковый номер соответствует номеру округа:
1. Овсепян Мкртыч Овсепович
2. Минин Иван Сергеевич
3. Князев Дмитрий Сергеевич
4. Ковальский Андрей Геннадьевич
5. Онищенко Сергей Александрович
6. Невеличко Елена Владимировна
7. Перфилова Евгения Юрьевна
8. Пилько Андрей Геннадьевич
9. Титов Дмитрий Сергеевич
10. Данилов Павел Борисович
11. Уварова Светлана Геннадьевна
12. Бауэр Николай Николаевич
13. Яцков Олег Михайлович
14. Брагин Аркадий Владимирович
15. Арутюнов Борис Павлович
16. Захаров Владимир Юрьевич
17. Мукасеев Александр Андреевич
18. Бухаров Андрей Александрович
19. Шаталов Алексей Геннадьевич
20. Постников Владимир Александрович
21. Белова Елена Викторовна
22. Осин Алексей Викторович
23. Чуркина Людмила Ивановна
24. Болтрукевич Константин Владимирович
25. Лапицкий Семен Юрьевич
26. Голубев Владимир Александрович
27. Гук Константин Андреевич.
Как ранее писал «Курьер.Среда», на 27 депутатских мандатов претендовали 178 кандидатов. На каждом округе было от 5 до 9 соперников. Число независимых депутатов увеличилось, хотя большинство по-прежнему составляют представители «Единой России». В новом составе горсовета 13 единороссов, пятеро - выдвиженцы КПРФР, по одному от «Новых людей» и ЛДПР, остальные независимые депутаты.
Напомним, что 14 октября новый горсовет провел свою первую сессию, на которой тайным голосованием выбрали спикера — Владимира Голубева, который в этой освобожденной должности отработал год. Кроме того, назначили заместителя председателя — им стал Семен Лапицкий (вице-спикер, в отличие от руководителя депутатского корпуса, из бюджета зарплату не получает). Также народные избранники распределились по комитетам, в которых им предстоит работать до 2026 года. Стоит отметить, что число депутатских комитетов сократилось до четырех в связи с уменьшением численности горсовета (в прошлом созыве было 33 депутата).
Составы новых комитетов выглядят следующим образом:
Комитет по бюджету и управлению муниципальной собственностью (7 человек): Болтрукевич – председатель комитета, Перфилова - зампредседателя, Бауэр, Бухаров, Титов, Осин.
Комитет по градостроительству и городскому хозяйству (7 человек): Захаров – председатель комитета, Пилько – зампредседателя, Белова, Лапицкий, Уварова, Шаталов, Постников.
Комитет по социальной и молодежной политике, культуре и спорту (6 человек): Онищенко – председатель комитета, Ковальский – зампредседателя, Невеличко, Овсепян, Чуркина, Брагин.
Комитет по законодательству и местному самоуправлению (6 человек): Яцков. Арутюнов, Гук, Князев, Данилов, Мукасеев.
Последний комитет выберет своего руководителя и его зама на следующий сессии, которая намечена уже на 21 октября. А первое заседание горсовета в полном составе, прошедшее неделю назад, не обошлось без скандала: Владимира Голубева хотели заменить «новичком» Семеном Лапицким. Каждый из претендентов на пост фактически второго лица в городе представил свои программы. Но в итоге тайного голосования выбор пал на «проверенного» Голубева, а Лапицкому досталась должность зама.
Примечательно, что во время выборов многие бердчане, пришедшие на избирательные участки говорили, что не знают своего депутата в лицо, потому что ни разу не видели на округе. Познакомьтесь с нынешними новыми членами представительной власти и начинайте требовать от них исполнения предвыборных обещаний и защиты ваших интересов.