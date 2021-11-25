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Как в «Черную пятницу» не дать себя обмануть: чек-лист для офлайн и онлайн покупок

9:15:1511/25/2021,Мария Титова
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День распродаж, известный как «Черная пятница», начнется в России 26 ноября 2021 года.

В «Черную пятницу» можно попасть в руки нечестных продавцов. Фото: Pixabay.com

Феномен «Черной пятницы» пришел в Россию не так давно. Глобальные предновогодние распродажи устраивают лишь с 2013 года. Традиция пришла из США, где ее проводят с 19 века.

Акция создавалась для того, чтобы люди могли подготовиться к рождественскому сезону и Новому году без лишних переплат. Но на деле недобросовестные продавцы зачастую пытаются «навариться» на доверчивых покупателях в «Черную пятницу». Для этого у них существует множество способов.

Чек-лист для офлайн и онлайн покупок поможет избежать неприятных ситуаций с магазинами в «Черную пятницу».

Офлайн покупки


  • Реальная скидка составляет 15-20%. Иначе продавец понесет убыток. Если на ценнике указано -50% или -90% – это повод задуматься. Вероятно, до распродажи стоимость товара искусственно завысили, чтобы в «Черную пятницу» продать с мнимой привлекательной скидкой. Чаще всего этим грешат магазины бытовой техники и электроники.
  • Рекламный баннер врет. На входе в магазин можно увидеть яркую надпись большими буквами: «Скидки до 90%». В реальности по этой акции продается один товар, вроде трусиков для смартфона. Но люди все равно начинают смотреть, что есть в магазине, раз уж зашли. И оставляют там свои деньги.

Пройтись по магазинам лично. Начиная с 2020 года, многие люди перешли на онлайн площадки магазинов и заказывают доставку на дом. Но небольшие магазины не развозят товары по городу, так как это финансово не выгодно. Поэтому лучше заглянуть в любимое место лично и купить товар со скидкой.

Онлайн покупки


  • Письмо «счастья». Мошенники в преддверии «Черной пятницы» рассылают электронные письма, в которых предлагают оформить предзаказ на какой-либо товар и забрать его в день распродажи с большей скидкой. В таком письме указана ссылка, по которой ни в коем случае нельзя проходить. Она ведет на фальшивый сайт магазина, где после указания личных данных со счетов списывают все деньги. Лучше отдельно из браузера пройти на официальный сайт интересующего магазина и заказать товар там.
  • Якобы бесплатная доставка. Существует такая практика, что доставка на акционный товар как будто не добирает до той суммы, чтобы привезти его бесплатно. Тогда продавец предлагает купить еще один его продукт. И все вместе вам привезут бесплатно. Стоит задуматься – нужен ли этот второй товар на самом деле? Так как обычно предлагается то, что ранее не удавалось продавать.
  • Реклама в соцсетях. Не стоит переходить на сайты магазинов, кликая на рекламный баннер в соцсетях. Даже если это знакомый магазин. Такой баннер могли разместить мошенники. В этом случае нужно проверить адресную строку. У известных компаний в ней указано только наименование торговой марки. Домены, в которых присутствуют маркеры «org» и «info», сигналят, что сайт не безопасен.

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