Как в «Черную пятницу» не дать себя обмануть: чек-лист для офлайн и онлайн покупок

Феномен «Черной пятницы» пришел в Россию не так давно. Глобальные предновогодние распродажи устраивают лишь с 2013 года. Традиция пришла из США, где ее проводят с 19 века.
Акция создавалась для того, чтобы люди могли подготовиться к рождественскому сезону и Новому году без лишних переплат. Но на деле недобросовестные продавцы зачастую пытаются «навариться» на доверчивых покупателях в «Черную пятницу». Для этого у них существует множество способов.
Чек-лист для офлайн и онлайн покупок поможет избежать неприятных ситуаций с магазинами в «Черную пятницу».
Офлайн покупки
- Реальная скидка составляет 15-20%. Иначе продавец понесет убыток. Если на ценнике указано -50% или -90% – это повод задуматься. Вероятно, до распродажи стоимость товара искусственно завысили, чтобы в «Черную пятницу» продать с мнимой привлекательной скидкой. Чаще всего этим грешат магазины бытовой техники и электроники.
- Рекламный баннер врет. На входе в магазин можно увидеть яркую надпись большими буквами: «Скидки до 90%». В реальности по этой акции продается один товар, вроде трусиков для смартфона. Но люди все равно начинают смотреть, что есть в магазине, раз уж зашли. И оставляют там свои деньги.
Пройтись по магазинам лично. Начиная с 2020 года, многие люди перешли на онлайн площадки магазинов и заказывают доставку на дом. Но небольшие магазины не развозят товары по городу, так как это финансово не выгодно. Поэтому лучше заглянуть в любимое место лично и купить товар со скидкой.
Онлайн покупки
- Письмо «счастья». Мошенники в преддверии «Черной пятницы» рассылают электронные письма, в которых предлагают оформить предзаказ на какой-либо товар и забрать его в день распродажи с большей скидкой. В таком письме указана ссылка, по которой ни в коем случае нельзя проходить. Она ведет на фальшивый сайт магазина, где после указания личных данных со счетов списывают все деньги. Лучше отдельно из браузера пройти на официальный сайт интересующего магазина и заказать товар там.
- Якобы бесплатная доставка. Существует такая практика, что доставка на акционный товар как будто не добирает до той суммы, чтобы привезти его бесплатно. Тогда продавец предлагает купить еще один его продукт. И все вместе вам привезут бесплатно. Стоит задуматься – нужен ли этот второй товар на самом деле? Так как обычно предлагается то, что ранее не удавалось продавать.
- Реклама в соцсетях. Не стоит переходить на сайты магазинов, кликая на рекламный баннер в соцсетях. Даже если это знакомый магазин. Такой баннер могли разместить мошенники. В этом случае нужно проверить адресную строку. У известных компаний в ней указано только наименование торговой марки. Домены, в которых присутствуют маркеры «org» и «info», сигналят, что сайт не безопасен.