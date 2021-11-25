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«Нас не надо спасать!»: друг семьи путешественников Клочковых из Новосибирска рассказал новые подробности бедствия на яхте в океане

5:32:1011/25/2021,Дарья Костина
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25 ноября представитель берегового штаба Lady Mary Сергей Якубенко рассказал: бедствие никто не терпит, но ситуация действительно сложная.

Семья путешественников из Новосибирска, которая в 2018 году отправилась в кругосветное путешествие на яхте Lady Mary. Фото: vk.com/travelyfamily

Несколько дней назад весь Интернет облетела новость: семья путешественников из Новосибирска, которая в 2018 году отправилась в кругосветное путешествие на яхте Lady Mary, застряла в открытом океане с минимальными запасами еды и воды. На борту яхты семья Клочковых провела 77 дней в изоляции. Сибирякам отказались помочь с пополнением запасов провизии и воды на острове Рождества по пути из Австралии. Клочковы терпят бедствие. По крайней мере, так рассказал журналистам сын мореплавателя Федора Конюхова Оскар Конюхов. Однако в беседе с «Курьер.Среда» 25 ноября представитель берегового штаба Lady Mary Сергей Якубенко рассказал: бедствие никто не терпит, но ситуация действительно сложная.

- Ситуация следующая. Завершая своё кругосветное плавание в середине ноября экипаж яхты «Леди Мэри» решил воспользоваться своим Международным морским правом зайти на ближайшие острова для пополнения воды, свежих фруктов и овощей, которые практически закончились. Этими островами оказались острова Кирибати. Республика Кирибати это тихоокеанское государство, расположенное в Микронезии и Полинезии. Капитан, как полагается сделал предварительный запрос на заход на острова, получив положительный ответ экипаж яхты прибыл и стал на якорь недалеко от острова. Через некоторое время береговая служба по рации предупредила, что выход на берег не разрешается и если экипаж высадится на берег, то их арестуют. После, они потребовали в срочном порядке покинуть остров. На все разъяснения, что мы в море находились более 70 дней не с кем не контактировали, на яхте дети и экипажу нужно срочно пополнить запасы воды и требуется небольшой ремонт, а также необходимо закупить фрукты, овощи. Мы пояснили им, что экипажу воды может не хватить до прихода на другие ближайшие острова. Но все наши доводы их не интересовали, даже наоборот, после этого береговая охрана прислала своего работника в военной форме, который на своём катере находился рядом и долгое время следил за нами. На многократные просьбы привести нам воды, мы получали отказ. В результате через некоторое время экипаж яхты  вынуждены были покинуть данный остров и двинуться дальше.
Ребята сейчас находятся в Тихом Океане в 300 милях от Французской Полинезии, это примерно два-три дня ходу до неё.

Также друг семьи путешественников Сергей Якубенко рассказал, что сейчас происходит на яхте Клочковых.

- На данный момент опреснитель починить не удалось, запаса воды мало, но хватит дойти до Французской Полинезии, на худой конец есть аварийный запасной ручной опреснитель который не даст экипажу совсем остаться без питьевой воды. Что касается продуктов, то сейчас запас их достаточный, примерно на 3- 4 месяца автономного плавания. Другое дело фрукты и овощи - они закончились, так как этот вид провизии не является длительного хранения и поэтому употребляется в первую очередь и при возможности пополняется регулярно. По прибытию в Французскую Полинезию ребята надеются, что им дадут разрешение зайти, где они пополнят запасы в полном объеме и произведут необходимый ремонт. Моральное и физическое состояние экипажа хорошее. Надеемся в дальнейшем таких проблем не будет, - рассказал представитель берегового штаба Lady Mary Сергей Якубенко.

Кстати, сами путешественники разместили в своем Интернет-дневнике следующее сообщение.

- Нас не надо спасать! Мы проснулись знаменитыми. Видимо, кто-то из сердобольных подписчиков после поста "Все, что нужно знать об экстренной остановке emergency stop. Или зомби-апокалипсис на острове Рождества" призвал Федора и Оскара Конюховых помочь нашему спасению. Оскар прокомментировал ситуацию с отказом в помощи нашей яхте на острове Рождества (республика Кирибати). В ответ СМИ сделали собственные выводы и основанные на них репортажи, которые местами не соответствовали ни словам, - написали путешественники в своем Интернет-дневнике 24 ноября.

На борту яхты семья Клочковых провела 77 дней в изоляции. Фото: vk.com/travelyfamily

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океанПутешествие. кругосветное путешествие. бедствие
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