Стало известно, сколько зараженных коронавирусом выявили в России за сутки 25 ноября

В России за 24 часа COVID-19 заразились 33 796 человек. Также за сутки было выявлено 1 238 смертельных исходов среди пациентов, болеющих коронавирусом. А выздороветь за тот же период времени удалось 38 450 людям с положительными результатами ПЦР-тестов. Уже несколько дней подряд лидирующую позицию по числу заразившихся граждан занимает Москва – 3 349 человек, такой результат отстает от итого предыдущего дня на 816. В столичном регионе было выявлено 1 483 случая.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что врач сообщил о том, что число пациентов, переносивших коронавирус без проявления каких-либо симптомов значительно снизилось. Доктор связал такое явление с тем, что сейчас распространяется новый штамм коронавируса, особенности которого проявляются в активном распространении между пациентами, а также внутри организма между клетками, что отражается на самочувствии заразившихся.