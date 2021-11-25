В Бердске 33 человека отстранили от работы за отсутствие прививки до конца пандемии. Мэр Шестернин возмущен сбором подписей против  QR-кодов

В Бердске каждую неделю глава города Евгений Шестернин проводит совещание с оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции. Сегодня состоялось очередное собрание, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в городе и обязательная вакцинация определенных лиц. Главный врач филиала Федерального государственного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области в Бердске Виктор Матко сообщил, что в ноябре в городе был зафиксирован пик по заболеваемости.
– В течение последних пары дней количество заразившихся не выросло, если мы придем к обязательной вакцинации каждого гражданина, мы сможем добиться снижения показателей, а может и свести их к минимуму, – заявил специалист.
По данным, указанным в постановлении Главного государственного санитарного врача по Новосибирской области, в Бердске проходит вакцинации отдельной категории граждан в обязательном порядке. А отстранены от работы 33 жителя из-за нежелания проставлять прививку от COVID-19.
Также глава города возмутился тем, что депутат Совета депутатов города Бердска Аркадий Брагин от КПРФ собирает подписи граждан в учительской одно из школ против QR-кодов. Мэр назвал такое поведение недопустимым при учете роста заболеваемости.