Методические рекомендации Минздрава при коронавирусе “Версия 13”: что нового в симптомах и лечении ковида в России

Сейчас пандемия находится в разгаре четвертой волны, заболевших больше и симптомы становятся более выраженными. Лечение происходит в соответствии с рекомендациями Минздрава. О том, какие появились симптомы и что нового в лечении ковида - в нашем материале.
С появлением новых штаммов коронавируса он стал намного заразнее, появились новые симптомы, у людей чаще возникают осложнения после болезни. Это медики отмечают у пациентов со всего мира.
“Изменения симптомов заметны, они отличаются от тех, что были в первую волну, — отметил работник скорой. — Часто встречается жидкий стул, у кого-то просто слабость, а на самом деле оказывается, что у человека пневмония. Заметны поражения центральной нервной системы: головокружение, потеря сознания, мелькание «мушек» перед глазами. Также часто уже у тех, кто перенес коронавирус, остаются эти симптомы: слабость, онемения. А у некоторых возникают нарушения мозгового кровообращения, инсульты”, - рассказал Фонтанке.ру эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
Так, в рекомендациях Минздрава приводятся статистические данные, которые показывают частоту определенных симптомов на разных этапах болезни:
“Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5-7 суток.
Для COVID-19 характерно наличие клинических симптомов ОРВИ:
• Повышение температура тела (> 90%);
• Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80% случаев;
• Одышка (30%);
• Утомляемость (40%);
• Ощущение заложенности в грудной клетке (> 20%).
Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса,признаки конъюнктивита. Наиболее тяжелая одышка развивается к 6-8-му дню от момента заболевания. Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия (11%), спутанность сознания (9%), головные боли (8%), кровохарканье (2-3%), диарея (3%), тошнота, рвота, сердцебиение”, - сказано в официальном документе.
Кроме этого, отмечается, что болезнь протекает тяжелее практически у всех больных в сравнении с первой и второй волной пандемии. Например, все чаще тяжелая форма встречается у крепких молодых людей, а у некоторых пациентов привычное, проверенное временем лечение не имеет эффекта или усугубляет состояние, но причина этого пока точно не установлена.
При этом по прогнозам вирус будет становиться еще опаснее, если не принять меры - сделать прививку. Без должного уровня вакцинации в стране болезнь будет прогрессировать, заболеваемость и летальность расти.
Также присутствует информация о новейших препаратах, которые могут быть эффективны уже в первые дни болезни при нейтрализации вируса.
“В настоящее время следует выделить несколько препаратов, которые могут быть
использованы при лечении COVID-19: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир
и интерферон-альфа. Применение иммуноглобулина человека против COVID-19 возможно для лечения инфекции, вызванной вирусом SARS-CoV-2, в составе комплексной терапии. Рекомендуется для назначения пациентам с высоким риском тяжелого течения заболевания (возраст старше 65 лет, наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, ожирение, хронические заболевания сердечно-сосудистой системы)”, - написано в рекомендациях.
Также могут использоваться препараты, которые подавляют воспалительные процессы в организме. Например, гормональные лекарства - кортикостероиды, но их применяют только в тяжелых случаях.
При коронавирусе нельзя самостоятельно назначать лекарства, это должен делать только лечащий врач.