Новый год с новой квартирой: выгодную покупку жилья в ЖК «Центральный» в центре Бердска предлагает «АВС-М»

В список заветных желаний у многих взрослых людей для Дедушки Мороза входит приобретение своего жилья. Кто-то хочет огромный дом, а кто-то небольшую, но уютную квартиру в центре города со всеми удобствами под рукой. Что, если этот Новый год дает возможность воплотить мечту в реальность. Встретьте 2022 год в статусе собственника жилья! Ведь это так легко вместе с надежным застройщиком Бердска «АВС-М» и новым домом 3-й очереди в ЖК «Центральном».
ЖК «Центральный» расположился в самом сердце города. От квартиры до всего необходимого разделяет лишь выход из подъезда и пешая прогулка по облагороженной и по-домашнему уютной придомовой территории. Здесь сосредоточена вся доступная инфраструктура при максимальном комфорте для спокойной и размеренной жизни.
Что представляет собой новый дом 3-й очереди?Это десятиэтажный дом с одним подъездом, в котором вас ждут квартиры улучшенной планировки. Такие квартиры будут удобны как большим семьям, так и тем, кто ценит свободное пространство. Вариации планировок в доме: двух- и трехкомнатные квартиры от 66 м2 до 95 м2. На первом этаже предусмотрено место для консьержа. Это значит, что владельцы квартир будут всегда в безопасности, а в подъезде будет сохраняться чистота и порядок. Также, здесь можно будет помыть питомцу лапы после прогулки. Ключи от квартир будут передаваться уже во II квартале 2022 года.
Рядом с домом есть все, что так необходимо современному человеку: магазинчики и супермаркеты, учреждения для детей дошкольного возраста, детские сады, школы, торговые и развлекательные центры, общественный транспорт в любую точку города, аптеки, государственные и частные организации общественного характера, зеленые прогулочные зоны и многое другое.
Приобрести квартиру можно за наличный расчет и в ипотеку по программе «Господдержка 2020».
Условия для получения кредита:
- срок – до 30 лет;
- минимальный размер первоначального взноса – 15%;
- сумма кредита – до 3 000 000 руб.;
- заемщик – гражданин РФ;
- объект недвижимости – квартира.
Способ приобретения:
- приобретение у юридического лица квартиры, находящейся на этапе строительства. Схема сделки – ДДУ.
«Береги автомобиль!» или ипотека на место для машиныНе хватит слов для описания сложностей, с которыми сталкивается автомобилист без гаража. Страшно оставить автомобиль на улице, не удается найти место для парковки во дворе и много другое. Но купить гараж не каждому по карману. Как выйти из подобной ситуации с помощью банковского кредита? Ипотека на место для машины в ПАО Сбербанк – это кредит, позволяющий заемщику решить проблему с парковкой своего автомобиля.
Условия для получения кредита: - ставка – 8,9%; - первоначальный взнос от 15%; - срок кредита – до 30 лет.
Заявку на ипотечный кредит можно подать самостоятельно или, обратившись к сотрудникам «АBС-М». Телефон для связи 310-02-54. Посетите сайт компании, чтобы подробно ознакомиться с планировкой своей будущей квартиры new.avc-m.ru.
Банки партнеры: ПАО Сбербанк, АО "Россельхозбанк", ПАО Банк ВТБ, ПАО Банк «Левобережный», ПАО РОСБАНК, АО «Банк Финсервис», АО Банк Акцепт
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