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Премьер Швеции подала в отставку через несколько часов после вступления в должность

6:13:0411/25/2021
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Андерсон выступила против правительственного проекта распределения бюджета страны и проголосовала за вариант, предложенный оппозицией.

Магдалена Андерсон подала в отставку с должности Премье-министра Швеции через несколько часов после назначения. Фото: Официальный сайт правительства Швеции.

В Швеции лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон подала в отставку с должности премьер-министра страны через несколько часов после избрания ее кандидатуры. Она была утверждена на этот пост 24 ноября Шведским однопалатным парламентом риксдаг. Андерсон выступила против правительственного проекта распределения бюджета страны и проголосовала за вариант, предложенный оппозицией. После чего Партия охраны окружающей среды покинула коалицию, которая составляет правительство меньшинства в Швеции, а Андрессон объявила о своей отставке.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что актер Оскар Кучера ответил на открытое письмо от врачей, в котором они приглашали всех антиваксеров на экскурсию по ковидным отделениям. Артист заявил, что не видит в этом никакого смысла, потому что он ведет борьбы с принуждением к вакцинации, а существование такого заболевания, как COVID-19 не отрицает. Также телеведущий рассказал, что его мать прошла оба компонента вакцинации, он ее в этом поддержал.

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