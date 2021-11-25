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Что изменится в полисах ОМС: Минздрав заявил о серьезных нововведениях в 2022 году

8:18:3911/25/2021
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Об этом рассказал министр здравоохранения России на XII Всероссийском конгрессе пациентов.

Мурашко: полисы ОМС будут выдавать при рождении автоматически. Фото: Официальный сайт Министерства здравоохранения России.

В России полис обязательного медицинского страхования могу перевести в цифровой формат и автоматически оформлять для новорожденных россиян. Такое заявление сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По словам главы ведомства, такое действие планируется осуществить в ближайшее время. Мурашко заявил, что цифровые полисы ОМС позволят гражданам получить быструю обратную связь от медработников при обращении в медучреждение.

– В 2022 году жители России точно смогут перейти с бумажных полисов обязательного медицинского страхования на записи в системе федерального фонда ОМС, – сообщил министр.

Также по словам Мурашко, такой документ будет сформирован в двух вариантах. Первы – при рождении человека, а второй – при получении гражданства России, пишет РБК.

Напомним, ранее редакция «Курьер.Среда» сообщала, что в Северно Корее к расстрелу приговорили студента, который ввез на территорию страны флешку с копией популярного сериала под названием "Игра в кальмара". Он ехал из Китая. Также молодой человек успел распространить материалы среди однокурсников. Наказание получили еще два человека. Одного приговорили к пожизненному заключению, а второй получил пять лет каторги.

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полисОМС+Документы.
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