В Бердске на площади Горького к Новому году появится ледяная скульптура «Я люблю Бердск». Главную елку около «Ориона» установят к 20 декабря

Ледяная скульптура «Я люблю Бердск» появится в Бердске к Новому году. Об этом 24 ноября на пресс-подходе со СМИ рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.
Как стало известно, на площади Горького будет оформлена и фотозона изо льда с цифрами наступающего 2022 года.
- Большие ледяные буквы с сердцем посвящены 305-летию нашего города,- сказала Оксана Мокриенко.
Кроме того, начальник отдела культуры рассказала «Курьер.Среда» и об установке главной елки на центре города.
- Да, искусственная елка около «Ориона» будет. Мы планируем до 20 декабря ее установить. Может 21 декабря. Все зависит от погоды,- сообщила руководитель.
Ранее редакция сообщала, что в Бердске новогодний каток на площади Горького зальет частный предприниматель. Бизнесмен выразил желание помочь отделу культуры и городу. Сообщается, что на месте будет осуществляться прокат коньков. В целом, в городе к празднованию Нового года-2022 пройдут различные мероприятия - от открытия снежных городков до спектаклей.