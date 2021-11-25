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В Бердске на площади Горького к Новому году появится ледяная скульптура «Я люблю Бердск». Главную елку около «Ориона» установят к 20 декабря

6:36:3511/25/2021,Алина Бурова
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Надпись «Я люблю Бердск» будет являться своеобразной фотозоной. Изо льда будут установлены и цифры наступающего 2022 года. 

Подготовка городского парка к установлению новогодних атрибутов скоро начнется. Фото: "Курьер.Среда"

Ледяная скульптура «Я люблю Бердск» появится в Бердске к Новому году. Об этом 24 ноября на пресс-подходе со СМИ рассказала начальник отдела культуры Оксана Мокриенко.

Как стало известно, на площади Горького будет оформлена и фотозона изо льда с цифрами наступающего 2022 года.

- Большие ледяные буквы с сердцем посвящены 305-летию нашего города,- сказала Оксана Мокриенко.

Кроме того, начальник отдела культуры рассказала «Курьер.Среда» и об установке главной елки на центре города.

- Да, искусственная елка около «Ориона» будет. Мы планируем до 20 декабря ее установить. Может 21 декабря. Все зависит от погоды,- сообщила руководитель.

Ранее редакция сообщала, что в Бердске новогодний  каток на площади Горького зальет частный предприниматель. Бизнесмен выразил желание помочь отделу культуры и городу. Сообщается, что на месте будет осуществляться прокат коньков. В целом, в городе к празднованию Нового года-2022 пройдут различные мероприятия - от открытия снежных городков до спектаклей.

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елкаскульптурамероприятияпраздникиНовый год.ледяная скульптураОксана Мокриенко
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