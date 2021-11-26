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26 ноября - Всемирный день информации: яркие поздравления всем, кто работает с информацией

12:45:2911/26/2021
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Всемирный день информации отмечается 26 ноября – он был введен по инициативе МАИ (Международная академия информатизации), которая имеет генеральный консультативный статус в Экономическом и Социальном советах ООН.

Всемирный день информации

В день информации желаю
Вам в курсе дел всегда лишь быть.
Пусть будут силы и желание
Побольше знаний вам добыть.

Пусть интересов будет много,
Стремитесь знать и понимать,
Желаю каждый день учиться,
Читать, вникать и познавать.

Всемирный день информации

Нам часто нужен интернет,
У нас вопросов к нему много.
На все найдется в нем ответ,
В любой работе он подмога.

Работают тут сисадмины,
Они помогут нам всегда.
Ну а без них бы как мы жили?
Без них, конечно, нам беда.

От информации зависим
Сегодня мы как никогда.
Наш век все скорости превысил,
Знать нужно быстро все всегда.

Телефонисты тоже с нами,
И много есть еще людей,
Кто информацию доставить
Нам помогает каждый день.

Давайте вместе их поздравим, Их день сегодня наступил. Спасибо всем, кто в этом мире Нас с информацией сводил.

Всемирный день информации

Информации всемирный
Праздник отмечаем.
Только ей благодаря
Все на свете знаем.

Пусть вместит просторный мозг
Байты информации.
Никогда не пребывать
В чувстве вам прострации.

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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